Vláda schválila regulácie cien energie pre vybraných koncových odberateľov

Nariadenia sú závislé od schválenia rozpočtu, pripomenul minister hospodárstva Hirman.

BRATISLAVA. Vláda prijala ďalšie legislatívne opatrenia, ktoré majú pomôcť v boji s drahými energiami. Ministri odsúhlasili na návrh Ministerstva hospodárstva SR dve nariadenia.

Jedno stanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla dodávaného z veľkých teplární.

Druhé nariadenie ustanovuje maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

Spomínané dve nariadenia podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana umožňujú dodávať energie pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov, ako sú napríklad zariadenia sociálnych služieb, nájomné byty vo vlastníctve samospráv, za prijateľné ceny.

„Ministerstvo hospodárstva si plní úlohy, ktoré sú dané, tak aby domácnosti po 1. januári nezažili cenový šok. Vytvorili sa potrebné legislatívne rámce, aby aj dodávatelia energií mali jasné pravidlá a už zostáva len to hlavné, mať to kryté finančnými prostriedkami, to znamená musí to byť schválené v štátnom rozpočte v Národnej rade SR,“ povedal minister Hirman.

Minister je presvedčený, že vývoj budúcoročných cien energií pre domácnosti bude taký, ako prednedávnom predstavila vláda. Teda ceny elektriny pre domácnosti by sa nemali v budúcom roku vôbec meniť a plyn a teplo by mali zdražieť v priemere zhodne o 15 percent.

„Vďaka týmto nariadeniam je toto zachované, ale opakujem, musí sa schváliť rozpočet,“ konštatoval Hirman.