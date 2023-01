Markíza ich vystrelila medzi najväčších, krach sa ťahá roky

Príbeh raketového vzostupu a dlhého pádu vydavateľa jedného z najčítanejších periodík.

Každé obdobie je charakteristické určitými fenoménmi. Javmi či značkami, ktoré sú v spoločnosti mimoriadne populárne. Tak tou bolo aj na konci deväťdesiatych rokov. Keď v roku 1996 spustila vysielanie televízia Markíza, rýchlo sa stala fenoménom.

Až také ťažké to nemala, keďže na trhu chýbala štátnej televízii relevantná konkurencia. Práve z obľúbenosti televízie chcelo vyťažiť aj vydavateľstvo TV Tip. Tak ako rýchlo zažiarilo, tak rýchlo aj spadlo. Na jeho príbeh sa pozeráme v ďalšej časti seriálu Posledná kapitola.

Na značke Markíza

Ak by sme sa vrátili do deväťdesiatych rokov minulého storočia, našli by sme mediálny trh, ktorý bol výrazne odlišný od toho dnešného. Neexistovala široká internetová konkurencia a podľa toho vyzerali aj reklamné toky.

Dôležitou úlohou bolo titul zviditeľniť a osloviť čo najširšie publikum. V októbri 1997 vzniklo vydavateľstvo, ktoré našlo na slovenskom trhu zaujímavý a nevyskúšaný model. Akciovka TV Tip chcela uspieť tým, že začne vydávať týždenník s názvom Markíza. Jeho cieľom bolo cez známe osobnosti televízie pritiahnuť čitateľov.

Prvotné zameranie magazínu by sme mohli označiť ako „showbiznisové“. Dôležitou úlohou bolo v tomto smere využitie synergického efektu.

Časopis vo svojom vysielaní propagovala samotná televízia. Nešlo len o reklamy, ale aj pravidelné zmienky v rôznych reláciách. Magazín sa tak mohol oprieť o nevídanú reklamnú podporu, ktorú iné periodiká nemali.

Mnohé otázniky