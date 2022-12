V Galante kreslia nový megaprojekt. Počíta s krytou lyžiarskou halou

Stavať chce spoločnosť Sport Park International.

Na papieri to vyzerá ako komplex, ktorí novinári radi označujú slovíčkom „megaprojekt“. Vo viacerých ohľadoch totiž nemá obdobu nielen na Slovensku. Nakoniec aj investor ho prezentuje ako projekt, ktorý bude "v rámci Európy jediným svojho druhu".

Jeho súčasťou by mal byť krytý lyžiarsky svah, biatlonová hala, lyžiarsky tunel a ďalšie športoviská. Vyrásť by mal pri Galante. Aspoň tak si to predstavuje jeho investor.

Aj Gbely a Donovaly

O lyžiarskej hale, respektíve krytej zjazdovej trati sa na Slovensku nehovorí prvýkrát. Ešte v roku 2008 predstavila svoje plány spoločnosť Skihall, ktorá chcela neďaleko obce Gbely stavať moderné športové stredisko.