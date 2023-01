Šéf Slovnaftu: Že sme spolupáchateľ? Aj iní z Ruska dovážajú (rozhovor)

Bratislavská rafinéria Slovnaft priznáva, že na lacnej ruskej rope veľmi dobre zarába, ale 55-percentný odvod z nadmerných ziskov, ktorý schválil slovenský parlament, sa jej zdá vysoký. Tretinový odvod podľa odporúčaní Európskej komisie by bol prijateľný, hovorí výkonný riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič.

Od ruskej ropy, ktorá do Bratislavy tečie cez ropovod Družba, sa rafinéria podľa neho nedokáže odstrihnúť skôr, kým nebude mať iného spoľahlivého dodávateľa. Cez alternatívny ropovod Adria si však o rok trúfa dodávať dve tretiny potrebnej suroviny.

„Ak ropu z Družby budeme môcť využívať aspoň pre domáci trh, kapacita Adrie by nám postačila na vykrytie zvyšku výroby, vrátane produkcie určenej na export,“ tvrdí Marek SENKOVIČ v rozhovore pre INDEX.

V rozhovore sa dozviete: Prečo rafinéria mala tento rok vysoké zisky

Koľko z nich je ochotná odovzdať vláde a domácnostiam

Či bude stáť benzín v budúcom roku cez dve eurá

Prečo sa nedá odstrihnúť od ruskej ropy rýchlo

Či sa dá spoliehať len na ropu z Adrie

Koľko Slovnaft plánuje investovať do zmeny technológie

Ruskú ropu ste v uplynulých mesiacoch kupovali s výraznou zľavou, ale výrobky z nej ste predávali za bežné trhové ceny. Aký zisk bude mať Slovnaft v tomto roku?

Zatiaľ máme výsledky za desať mesiacov, ale keďže naša materská firma MOL sa obchoduje na burze, nemôžeme ich ešte zverejňovať. Nepopierame však, že naša ziskovosť výrazne narástla, hoci na celoročnej báze bude zisková len výroba motorovej nafty.

Naša hrubá rafinérska marža sa pohybovala okolo 20 centov na liter nafty. Je to bez započítania ostatných nákladov, ktoré na výrobu nafty máme, ako sú plyn, elektrina, nakupované služby, zamestnanci a investície. Na druhej strane, marža medzi cenou ropy a nafty sa časom určite scvrkne.

Prečo by sa mala?

Pred pandémiou sa nafta bežne predávala o zhruba sto dolárov za tonu drahšie než ropa. Teda marža bola asi osem centov na liter. Z toho sa dali zaplatiť ostatné náklady rafinérie, investovať a aj niečo zarobiť.

Počas pandémie sa spracovateľská marža scvrkla na dva až štyri centy na liter. To bolo tak málo, že nám to nepokrývalo ani náklady. Preto sme v roku 2020 boli v rekordnej strate.

O rok neskôr sme sa síce dostali do zisku, ale len vďaka výrobe plastov, ktorá je už zasa v tomto roku v strate. Je to cyklické odvetvie, kde sa zisky striedajú so stratami.

Maďari prestrelili

Prečo ste lacnejšiu ruskú ropu nezohľadnili v cenách pohonných látok výraznejšie? Oproti iným krajinám omnoho lacnejšie neboli.