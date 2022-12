Stavbári z východu oslavujú 70 rokov. Ich diela nájdete všade na Slovensku

Keby existoval rebríček vecí, ktoré dokážu potešiť najviac ľudí, dokončená cesta by patrila medzi favoritov. Radosť sa totiž netýka len investora, ale aj stavebnej firmy a verejnosti. Bolo to vidieť aj v obci Brzotín pri Rožňave, kadiaľ viedol hlavný ťah južnej trasy do Košíc.

Keď pri tejto obci v roku 2002 strihli pásku a autá pustili na obchvat, Brzotínčania mohli vyjsť večer pred krčmu a priamo na ceste sa pokojne rozprávať a piť. Predtým tadiaľ neustále chodili autá a kamióny.

Obchvat postavila spoločnosť Eurovia SK, ktorá v týchto dňoch oslavuje 70 rokov. Pochváliť sa môže nielen obchvatmi miest, ale aj Starým mostom v Bratislave, kilometrami diaľnic a ďalšími stavbami, ktoré na Slovensku patria medzi najvýznamnejšie.

Štart na východnom Slovensku

História Eurovia SK sa datuje od roku 1952, kedy boli založené Cestné stavby Košice, ktoré pôvodne pôsobili len na východnom Slovensku. Ďalšie plány vtedy nemali, no pomerne rýchlo pridali k rekonštrukcii ciest aj ich výstavbu. Hlavným cieľom pri výstavbe ciest v tom čase totiž bolo, aby sa autobus dostal do každej obce. Dnes to znie už neuveriteľne, no tie vtedy väčšinou prepájali len prašné cesty a o doprave takmer nemohla byť reč.

Prvý zlom nastal v 70. rokoch, keď sa k rekonštrukcii prieťahov cez mestá a stavbe ciest druhej a tretej triedy pridali aj obchvaty miest, ktoré sa postupne stavali takmer všade.

„Na východe neexistuje okresné mesto, cez ktoré by sme nerobili prieťah alebo obchvat. Košice, Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa, Snina, ťah od Prešova na Levoču aj z Košíc na Rožňavu, Spišskú Novú Ves a Michalovce,“ vymenúva generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia SK Róbert Šinály.

Eurovia pôsobila dlho prevažne práve na východnom Slovensku a často využívala mnohých dodávateľov. To sa úplne zmenilo. Dnes sama realizuje kompletné stavebné diela a poskytuje úplné portfólio stavebných činností. Navyše, má širokú sieť obaľovacích centier rozmiestnených po Slovensku a je najväčším výrobcom kameniva pre infraštrukturálne stavby. Výsledky jej práce môže dnes vidieť každý po celej republike. Zrealizovala významné úseky diaľnic na Slovensku ako sú D1 Jánovce – Jablonov, D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, podieľala sa na realizácii historicky prvého PPP projektu na Slovensku – 52 km dlhého úseku R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a severnom obchvate Banskej Bystrice. V minulom roku odovzdali do užívania aj nový úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh.

Obyvatelia Prešova si pochvaľujú, že celá tranzitná doprava sa z mesta odklonila na nový obchvat a motoristi sa zas do svojho cieľa dostanú rýchlejšie a pohodlnejšie. Osobným autám skrátil nový úsek cestu o 19 minút, nákladným o 18 minút.

„Aktuálne napríklad staviame II. úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Ten prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4, ktorá zlepší národné aj medzinárodné cestné spojenie a odbremení tranzitnú dopravu vo východnej metropole Slovenska. Zároveň sa v združení s ďalšími firmami podieľame na výstavbe južnej vetvy rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Kriváň,” dopĺňa Róbert Šinály.

Starý Most v Bratislave - vysúvanie mosta (zdroj: EUROVIA SK)

Stavba Starého mosta v Bratislave

„Stavba Starého mosta bola unikátne a náročné dielo. Cez Dunaj sa tak často a takýmto spôsobom mosty nerobia. Starý sme rozobrali a nový sme postavili v podobnom prevedení, avšak s použitím moderných technológií. Okrem toho sme vybudovali v rámci projektu aj trať pre električku do Petržalky,“ spomína Róbert Šinály.

S električkami pomohli aj v Košiciach, kde v rokoch 2016 a 2018 zrekonštruovali viac ako 15 kilometrov eletričkových tratí. Ako prví na Slovensku tu použili absorbér vody z recyklovaných materiálov, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Najdôležitejším míľnikom tohto roku bola pre Eurovia SK integrácia so spoločnosťou SMS a.s., ktorá sa špecializuje na stavby mostov a skvele tak doplnila portfólio činností. Obe spoločnosti sa zároveň stali súčasťou Skupiny VINCI Construction CS, najsilnejšej stavebnej skupiny v Česku a na Slovensku. Skupinu tvorí až 22 značiek, ktoré pôsobia v oblasti dopravného staviteľstva, mostných konštrukcií, vodohospodárskych a pozemných stavieb.

„Dnes sme súčasťou Vinci, obrovskej francúzskej skupiny, ktorá pôsobí po celom svete. Máme finančné, technické aj vývojové zázemie a prístup k vývojovému laboratóriu v Bordeaux, kde ľudia vymýšľajú postupy, ktoré sa stanú normovanými najskôr o päť rokov. Vďaka tomu máme prístup k najmodernejším technológiám, ktoré sú navyše už odskúšané. Napríklad ako jediná firma pridávame do zmesi mikrokobercov fibrové vlákna. Sú to nasekané malé vlásky umelej hmoty, ktoré dokážu spojiť väzby medzi kamenivom, emulziou a asfaltom. Vznikne z toho rovnaký produkt, ale v podstatne vyššej kvalite. Dokážeme naň dať rovnakú záruku ako na živičný koberec,“ hovorí Róbert Šinály.

Kedysi trvalo týždne zmapovať terén a aj objednávka materiálu z kameňolomu bola skôr hop alebo trop, či príde načas. Dnes modelujú terén prostredníctvom fotogrametrie a ak chcú zmerať ťažbu v kameňolome, pošlú tam dron. Využívajú aj technológie ako GPS a 3D a ich práca občas vyzerá ako počítačová hra.

(zdroj: EUROVIA SK)

Nielen väčší, ale aj moderní

„Dnes už elektronicky podpisujeme všetky zmluvné dokumenty. Do pár hodín dokážeme podpísať 60-stranovú zmluvu, v ktorej sa podpisuje päť strán, a to bez toho, aby sme vytlačili čo i len jeden papier. Kedysi sme to robili mesiace, teraz to systém pošle každému, komu treba, a je to vybavené,“ hovorí generálny riaditeľ Eurovia SK, ktorá na Slovensku patrí medzi najväčšie stavebné firmy a ročne zrealizuje niekoľko stoviek stavieb.

Vďaka svojej dostupnosti a finančnej stabilite sa stali lídrom v regionálnych PPP projektoch, na čo využívajú aj dlhoročné skúsenosti svojich zahraničných partnerov. Keď pred 70 rokmi začínali prerábať vojnou zničené cesty, sotva mohli tušiť, že si raz nechajú radiť zahraničím.

Ich postupný vývoj a prirodzené zväčšovanie sa zabezpečili, že dnes už cesty nielen budujú, ale sa o ne aj starajú. Okrem toho stavajú mosty, rekonštruujú námestia, modernizujú električkové trate, budujú cyklochodníky a pomáhajú aj spoločnosti.

„Vnímame, že tu nie sme sami. Už dvadsať rokov sme partnerom Úsmevu ako dar a tento rok sme za našu dlhoročnú pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách získali aj ocenenie. Sme aj súčasťou nadácie VIA PRIBINA. Myslíme tiež na športovcov, a preto sme tradičným partnerom Košického maratónu, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj naši kolegovia“ uzatvára Róbert Šinály.

