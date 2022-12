V Bratislave kreslia jeden z najväčších európskych mrakodrapov

Nová dominanta môže vyrásť pri moste Apollo.

Bratislava sa môže zaradiť medzi najvyššie európske mestá. Developerská spoločnosť J&T Real Estate prekresľuje svoj projekt East Tower v centre hlavného mesta, ktorý mal pôvodne priniesť kancelárie.

Nahradiť by ho mohol bytový mrakodrap s výškou 250 metrov. S veľkým náskokom by išlo o najvyššiu budovu na Slovensku a v rámci EÚ by sa zaradil na štvrté miesto.

Do výšky

O projekte East Tower sa hovorilo už v roku 2019, keď developer predložil zámer na posúdenie vplyvu na životné prostredie. Na križovatke ulíc Košická a Pribinova na mieste bývalých tlačiarní Versus nakreslil administratívno-kongresové centrum.