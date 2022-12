Šéf Magny: Koľko budú ľudia platiť, stále nevieme. Bez rozpočtu by sme krachli

Martin Ondko tvrdí, že ÚRSO mohol dávno konať.

Pri schvaľovaní štátneho rozpočtu politici varovali, že bez neho je ohrozená pomoc ľuďom v podobe lacných energií.

Generálny riaditeľ spoločnosti Magna energia MARTIN ONDKO však tvrdí, že bez ohľadu na schválenie rozpočtu by museli dodávať dotovanú elektrinu a plyn na základe nariadenia vlády o všeobecnom hospodárskom záujme. Bez pomoci štátu by to dlho robiť nemohli a skrachovali by.

Parlament dnes schválil rozpočet. Čo to znamená pre vás ako dodávateľa elektriny a plynu a pre vašich zákazníkov?

Vnímame to ako fakt, že bude možné odberateľom zabezpečiť zvýhodnené ceny energií tak, ako ich naplánovala vláda. Bez schváleného rozpočtu a finančného krytia nákladov na kompenzácie by bol tento zámer ohrozený. Stále je potrebné dotiahnuť zmluvu so Slovenskými elektrárňami, ktoré by mali dodať elektrinu pre domácnosti za zvýhodnené ceny.

Ak by rozpočet nebol schválený, ponúkali by ste od 1. januára trhové alebo zvýhodnené ceny ?