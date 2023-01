Na výskum chceme miliardu, pred mojim príchodom nebolo vybudované nič (rozhovor)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Veda a výskum na Slovensku sú dlhodobo podfinancované. Viac zdrojov na ne vynakladajú všetky ostatné krajiny V4.

Zmenu sľubuje plán obnovy, na podporu inovácií by z neho malo ísť 630 miliónov eur. Prvé dotácie sa mali rozdeľovať už vlani na jeseň, nakoniec však výzvy na projekty vyhlásené neboli.

"Nebolo realistické očakávať, že sa výzvy vyhlásia do roka, ak na Úrade vlády nebol ani jeden človek, ktorý by sa tejto agende v minulosti venoval," tvrdí šéfka Výskumnej a inovačnej autority na Úrade vlády Michaela Kršková.

Niekoľkomesačné zdržanie však podľa nej umožní nastaviť pravidlá lepšie, ako to bolo v minulosti.

"Nechcem bez rozmyslu a prípravy skladať lietadlo až pár minút potom, ako vzlietne a sledovať, ako sa po dvoch minútach vo vzduchu celé trasie a hrká," vysvetľuje Michaela KRŠKOVÁ v rozhovore pre INDEX.

V rozhovore sa dočítate: Ako budú po novom na Slovensku financované vysoké školy a výskumné inštitúcie?

Prečo výzvy na výskum a vývoj neboli vyhlásené na jeseň, ako sa pôvodne plánovalo?

Kedy výskumníci získajú prvé peniaze a kto sa o ne môže hlásiť?

Prečo by bolo správne vrátiť časť eurofondov Európskej únii?

Ako bojovať proti odlevu mozgov okrem reformy vysokých škôl?

Je v štátnej správe možné presadiť viac ako v súkromnom sektore?

V roku 2019 sa do výskumu a vývoja na Slovensku investovalo 0,83 percenta HDP. Ako sme na tom v súčasnosti?

Za rok 2021 to bolo 0,91 percenta HDP, čo nie je razantný posun. Okrem toho, k nárastu došlo primárne zo súkromných zdrojov. Pri výdavkoch na výskum a vývoj ide totiž o kombináciu verejných a súkromných zdrojov. V rozvinutejších krajinách je tento pomer jedna ku dvom, u nás dlhodobo nefunguje.

Prečo?

Verejné zdroje nedokážu mobilizovať dostatočné množstvo súkromných zdrojov a zároveň sú obe tieto úrovne poddimenzované.

Stratégiu si nemôžeme dovoliť neschváliť

Čo robíte, aby sa to zlepšilo?

V Stratégii výskumu, vývoja a inovácií, ktorú - ak situácia dovolí - predložíme vláde na schválenie v januári, predpokladáme zvýšenie investícií do výskumu a vývoja do roku 2030 na dve percentá HDP, respektíve na jednu miliardu eur ročne. Zo štátneho rozpočtu by malo malo ísť 0,67 percenta HDP, zo súkromného kapitálu rátame s mobilizáciou vo výške 1,2 percenta HDP.

Stratégia mala byť schválená v septembri. Prečo mešká?