Tisíce za vystavené lieky. Ako chytajú malé lekárne do siete

Na vstup do siete lákajú finančné výhody a spoločný marketing.

Lekárenská sieť Dr. Max koncom vlaňajška oznámila prevzatie 47 lekární konkurenčnej firmy Apotheke Slovakia, ktorá patrí distribučnej spoločnosti Unipharma – 1. slovenská lekárnická.

Novou akvizíciou, ktorú ešte musí potvrdiť Protimonopolný úrad SR, sa trhový podiel siete Dr. Max, ktorú ovláda finančná skupina Penta, priblíži k jednej pätine. Na Slovensku bude mať bezmála štyri stovky lekární, celkovo ich je v krajine zhruba dvetisíc.

V súčasnosti je pritom zosieťovaných až 90 percent lekární na Slovensku. Väčšina z nich je združená v takzvaných virtuálnych sieťach, ktoré zastrešujú veľkí distribútori liekov. Jednotlivé prevádzky majú rôznych vlastníkov, spoločne však napríklad nakupujú lieky.

Lákavé marže z predaja liekov

Virtuálnu sieť má aj Unipharma, volá sa Plus Lekáreň a zahŕňa viac ako 530 prevádzok. Konkurenčný distribútor Phoenix má aj vlastnú sieť Benu so 130 lekárňami (pričom každý rok chce otvárať pätnásť nových), aj virtuálnu sieť so 450 partnermi.