Schodok štátneho rozpočtu v minulom roku dosiahol 4,524 miliardy eur

Oproti novembru ide o nárast o 1,91 miliardy eur.

BRATISLAVA. Schodok štátneho rozpočtu sa ku koncu minulého roka zvýšil na 4,524 miliardy eur, čo je oproti novembru nárast o 1,91 miliardy eur. V medziročnom porovnaní však schodok štátneho rozpočtu klesol o 2,489 miliardy eur. Informovalo o tom ministerstvo financií na svojej webovej stránke.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,832 miliardy eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 656,9 milióna eur," priblížilo ministerstvo.

Deficit rozpočtu je nižší aj v porovnaní s októbrovou novelou zákona o štátnom rozpočte na rok 2022. Tá predpokladala deficit na úrovni 5,474 miliardy eur pri príjmoch 21,471 miliardy eur a výdavkoch 26,945 miliardy eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéf Magny: Bez rozpočtu by sme okamžite zbankrotovali Čítajte

Daňové príjmy medziročne vzrástli o 1,971 miliardy eur, čo je zvýšenie o 14,6 percent, pričom pozitívny vývoj rezort financií zaznamenal takmer pri všetkých daniach.

Príjmy z dane z pridanej hodnoty sa zvýšili o 829,4 milióna eur, daň z príjmov právnických osôb vzrástla o 951 miliónov eur, spotrebné dane o 154,9 milióna eur a dane vyberané zrážkou vo výške 25,3 milióna eur.

Zlepšil sa aj výber daní z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti, a to o 16,5 milióna eur či daní na tovary a služby vo výške 8,6 milióna eur.

Znížili sa dane z príjmov fyzických osôb

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 11,1 milióna eur. Naopak, medziročne sa znížili dane z príjmov fyzických osôb, a to o 25,8 milióna eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti medziročne vzrástli o 36,8 milióna eur, no negatívny vývoj zaznamenal rezort financií v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 123,1 milióna eur alebo o 5,4 percent. Oproti roku 2021 poklesli aj príjmy z dividend, a to o 319,9 milióna eur (-66,6 percent).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 267,6 milióna eur alebo o 29,8 percent. "Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 46,8 milióna eur a iných nedaňových príjmov vo výške 218 miliónov eur," spresnilo ministerstvo.

Narástli aj výdavky na obsluhu dlhu

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri úrokových príjmoch vo výške 2,5 milióna eur a pri príjmoch z prenájmu vo výške 1,9 milióna eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 401,8 milióna eur (+61,1 percent). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 154,9 milióna eur (-6,6 percent), a to pri medziročnom náraste výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 26,5 milióna eur (+7,0 percent). Medziročne sa znížila aj platba do rozpočtu EÚ, a to o 26,5 milióna eur (-2,7 percent).

Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 736,5 milióna eur a čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 213,1 milióna eur.