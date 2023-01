Developer: Tento rok na Slovensku otvoríme deväť obchodných centier

Koncept retailových parkov je pomerne lacný a efektívny.

Najprv to boli supermarkety, potom hypermarkety a po nich veľké nákupné centrá. Každé obdobie malo preferované obchodné formáty. V ostatných rokoch rastie aj popularita retailových parkov, teda nákupných pasáží so vstupom do obchodných prevádzok z exteriéru.

V tomto roku by mohlo na Slovensku pribudnúť hneď niekoľko retailových parkov. Len developerská spoločnosť KLM real estate ich plánuje otvoriť minimálne deväť.

Do menších miest

Veľké nákupné centrá sú dominantnou krajských miest, keďže ich ekonomika si vyžaduje vysokú návštevnosť a kúpyschopnosť. Retailové parky sa presadzujú aj v okresných mestách a menších sídlach, pretože ich prevádzka je finančne menej náročná.