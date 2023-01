Reality, akcie, dlhopisy? Do čoho investovať v roku 2023

Otázku, aký bude rok 2023, si kladú aj investori. Dá sa naďalej veriť realitám? Bude pokračovať medvedí trh? Investovať do kryptomien či do startupov?

Univerzálna odpoveď neexistuje. Vojna, inflácia, či energetická kríza – to všetko sú udalosti, ktoré zásadne zmenili pohľad na investičný svet. Jedno je však isté. Aj v turbulentných časoch platia tri zlaté pravidlá úspešného investovania: dostatok informácií, trpezlivosť a diverzifikácia.

Preferuje ich aj Michal Kasana, sales manažér spoločnosti WOOD & Company. Jeho odporúčané portfólio na rok 2023 je zostavené z pohľadu skúseného investora, orientovaného na dlhodobý horizont návratnosti.

Vyššia inflácia hrá v prípade realitných fondov skôr pozitívnu rolu. Pri nákupnom centre sa zvýšená cena tovarov cez obratové nájomné prejaví aj na jeho príjmoch. Pri kancelárskych budovách prakticky každá nájomná zmluva obsahuje inflačnú doložku. Obidva faktory sa v čase pozitívne prejavia na výkonnosti fondu. Tento typ investície by mal byť v portfóliu zastúpený minimálne 35 percentami.

Realitné fondy: 35 percent

Overenou „kotvou“ v portfóliu klientov WOOD & Company sú realitné fondy s cieleným výnosom medzi 8 – 10 percentami. Tie naše sú zamerané na rôzne typy aktív – od kancelárskych budov v Bratislave, Prahe a Varšave cez dve nákupné centrá v Česku až po bratislavský Aupark. Tieto aktíva majú vysokú obsadenosť, sú zabehnuté a aktívne manažované.

Dlhopisy: 20 percent

Druhú časť portfólia by mali tvoriť dlhopisy. Upozorňujem, že nie je dlhopis ako dlhopis. Pri tých s päťročnou splatnosťou a výnosom napr. 3,5 percenta p.a. ide v podstate len o minimálne zníženie dosahu inflácie na istinu. Rast úrokových sadzieb má dosah na cenu dlhopisu, čo nie je zanedbateľný fakt.

Preto by som investoval do firemných dlhopisov so splatnosťou do štyroch rokov a s výnosom minimálne šesť a viac percent. Pripomínam však, že investor by mal poznať finančnú kvalitu a zdravie danej firmy a na aký účel sa firma chystá požičané peniaze použiť.

Ideálnou formou zahrnutia dlhopisovej zložky v portfóliu sú aj dlhopisové fondy. Do dlhopisov odporúčam investovať maximálne 20 percent.

Akcie: 20 percent

Pri akciách sme v stave vysokej volatility a prepadu cien (medvedieho trhu). To vytvára predpoklad na postupné investovanie, vďaka čomu priemerujeme nákupnú hodnotu a chránime sa pred poklesom trhov. Investori si môžu zvoliť buď priame nakupovanie konkrétnych titulov, alebo investovať cez ETF.

Pri ETF sú dobrou voľbou fondy s globálnymi akciami z indexu MSCI WORLD zameraného na rozvinuté trhy alebo fondy s akciami rozvíjajúcich sa trhov v indexe MSCI Emerging Markets. Priamy nákup akcií si vyžaduje väčšie znalosti investora. Vzhľadom na aktuálny vývoj by som preferoval napr. akcie zo sektora alternatívnych energetických zdrojov, tech firiem a tiež sektora e-commerce. Spoločnosti z týchto sektorov zažili výrazný prepad, preto možno očakávať postupný nárast.

Akciová zložka by mala v portfóliu tvoriť minimálne 20 percent.

Alternatívne investície: 15 percent

Aj pri investovaní do spoločností, ktoré plánujú rozvoj alebo vstup na nové trhy, by som zdôraznil potrebu skúseností.

Jednou z možností pre skúseného investora sú private equity fondy, ktoré vstupujú do firiem s cieľom rozvoja a neskoršieho predaja novému investorovi, čím dokážu zaujímavo zhodnotiť investovaný vstupný kapitál. Ďalšou možnosťou je investovanie do rôznych startupov cez venture fondy. Tie vedia byť alternatívnou hybnou silou portfólia, keďže ich výkonnosť zvyčajne nekoreluje s vývojom na tradičných trhoch. Namiesto digitálnych mien by som skôr odporučil investovanie do technológie blockchainu.

Vo všetkých prípadoch odporúčam dlhší investičný horizont – často aj viac ako 10 rokov. Alternatívnym investíciám by som v portfóliu venoval maximálne 15 percent.

Hotovosť: 10 percent

Aj keď hotovosť sama osebe nevynáša, má mať v portfóliu svoje pevné miesto. Z času na čas sa objaví príležitosť, na ktorú treba rýchlo reagovať.

