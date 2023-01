Zažili sme najťažší rok druhého piliera, v mínuse skončilo všetko (rozhovor)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výkonnosť druhého piliera za minulý rok sporiteľov nepotešila, všetky dôchodkové fondy boli v mínuse. Straty sa pohybujú od štyroch do 25 percent. Najviac prerobili indexové a akciové fondy.

„Nebolo sa kam schovať. Jediná vec, ktorá vlani neprerobila, bola hotovosť,“ hovorí pre INDEX vedúci oddelenia riadenia investícií v dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali Igor Vilček.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V II. pilieri prerobil každý, jeden z fondov zmazal všetky zisky od založenia Čítajte

Indexové fondy sú podľa neho v poslednom období glorifikované ako jediné správne riešenie a po dlhých rokoch rastu akciových trhov je to aj prirodzené.

„Nie som si však istý, či budú indexové fondy najlepším riešením aj do budúcnosti. Osobitne v kontexte aktuálne veľmi turbulentných trhov,“ vysvetľuje Igor VILČEK v rozhovore pre INDEX.

Čo sa v rozhovore dočítate? Čaká nás recesia v ekonomike a ako sa na to pripravuje DSS?

Aké investičné stratégie sa využívajú?

Ako ich kombinovať a kto prijíma rozhodnutie, že niektorá stratégia nefunguje?

Aká je priemerná životnosť stratégie a ako tromfnúť konkurenciu?

Prečo je výkonnosť indexových fondov medzi DSS odlišná?

Finančné trhy boli vlani extrémne volatilné. Ako ste rok 2022 vnímali ako portfóliový manažér?

Bol to jeden z najnáročnejších rokov v histórii finančných trhov, a teda aj v histórii druhého piliera. V mínuse skončilo všetko, akcie aj dlhopisy. Typický zmiešaný fond 50:50 (50 percent tvoria akcie a 50 percent dlhopisy, pozn. red.) mal najhoršiu výkonnosť za posledných deväťdesiat rokov od veľkej hospodárskej krízy v roku 1929.

Finančná kríza v roku 2008 sa síce podpísala pod prudký prepad akcií, ale dlhopisy skončili v pluse dvadsať percent. Diverzifikácia, ktorá vtedy zohrala svoju úlohu, v roku 2022 nefungovala.

Nemali sme sa kam schovať. Jediná vec, ktorá vlani neprerobila, bola hotovosť. Tá však ešte na začiatku roka niesla mínusové úroky, pretože Európska centrálna banka mala nastavené záporné úrokové sadzby.

Nedalo sa skryť ani do sektorov ekonomiky, ktorých sa krízová situácia nedotkla?

V pluse skončili napríklad akcie energetických spoločností. Penzijný fond však nemôže investovať všetky peniaze do jedného sektora. Môžeme tam investovať len časť portfólia, ale to celkovú výkonnosť do plusu nevytiahne.

Ideálne je mäkké pristátie

Zvyšovali ste teda objem úspor v hotovostných rezervách?

V aktívnych fondoch máme menší podiel akcií a vyšší podiel hotovosti ako štandardne. Viaceré riziká z vlaňajška pretrvajú aj v roku 2023. Hlavná otázka znie, či príde tvrdá recesia, alebo dôjde k takzvanému mäkkému pristátiu, teda hospodársky rast by sa hýbal okolo nuly.

V prípade mäkkého pristátia vyletia akcie na nové maximá. V opačnom prípade sa z minuloročného 15-percentného poklesu môžu prepadnúť ešte hlbšie. Ktorý scenár nastane, to nikto nevie, preto sme nastavení opatrnejšie, čiže s vyšším podielom hotovosti.

Robíte si predikcie na ďalší rok a korigujete predikcie z minulého roka?