Chcú zväčšiť škôlku a prijať viac detí. Štát ich však vylúčil z dotácií

Súkromné materské a základné školy by mali mať výnimku zo zákazu štátnej pomoci.

Európska vzdelávacia agentúra Elba je zriaďovateľom dvanástich súkromných škôl a školských zariadení na východe Slovenska. Štyri materské, dve základné a niekoľko stredných škôl s rôznym zameraním v súčasnosti navštevuje dvetisíc žiakov.

Členka správnej rady Elby Alexandra Blaasová hovorí, že len časť z nich financujú z verejných zdrojov, teda štátnych dotácií. Náklady materských škôl a medzinárodnej školy Keis v Košiciach podľa Blaasovej pokrývajú najmä z príspevkov od rodičov.

Do škôl by chceli prijať viac žiakov, ich kapacita to však nedovolí. A „školné“ na jej zväčšenie nestačí. „S ohľadom na región, kde pôsobíme, nie je pritom reálne jeho zvýšenie,“ dodáva Blaasová.

Na rozšírenie škôl chceli v Elbe využiť peniaze z plánu obnovy. Zdroje z tohto európskeho zdroja spravuje ministerstvo školstva. Súčasné pravidlá ju však z jeho výberového konania vylučujú.

Problém sú súkromné zdroje

O európske peniaze sa podľa Blaasovej rozhodli žiadať preto, že výzvy ministerstva školstva dovoľovali otvoriť prinajmenšom desať nových kapacít na jednu základnú školu, pričom Košice a okolie patrili do zoznamu oprávnených lokalít.