Viceguvernér NBS: Nielen ceny, ale aj mzdy porastú dvojciferne (rozhovor)

Kúpyschopnosť obyvateľstva sa bude odvíjať od cien energií, hovorí Ľudovít Ódor.

Energetická kríza nie je otázkou jedného roka. Problém pravdepodobne pretrvá aj budúcu zimu, respektíve aj tú ďalšiu. Zatiaľ čo tento rok vláda domácnosti od nárastov v stovkách percent chráni, budúci rok si už podobnú mieru pomoci štátny rozpočet nebude môcť dovoliť.

Podľa viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora sa preto treba pripraviť na postupný nárast, pričom v roku 2025 budeme za energie platiť približne dvojnásobok toho, čo doteraz.

„Návrat na predkrízovú úroveň zatiaľ nepredpokladá nikto. Je to nepravdepodobné jednak vzhľadom na pretrvávajúci konflikt na Ukrajine a jednak kvôli prechodu na zelenú ekonomiku,“ hovorí v rozhovore pre INDEX Ľudovít ÓDOR.

V rozhovore sa dočítate: Ako porastú ceny v tomto roku a kedy sa zastavia?

Nakoľko sa dá očakávať zvyšovanie platov?

Aký vplyv má starnutie Slovenska na vysokú zamestnanosť?

Aké ceny energií treba čakať v najbližších dvoch rokoch?

Prečo môže mať Slovensko problém ďalej si požičiavať?

Nachádzame sa vo veľmi neistom období. Predikcie sa menia z mesiaca na mesiac. Dá sa predpovedať, ako sa slovenskej ekonomike bude dariť v tomto roku?

Neistota je pomerne veľká. Dosť veľa závisí od cien energií pre domácnosti. To totiž následne ovplyvní aj kúpyschopnosť obyvateľstva. Ak by sa faktúry naozaj podarilo udržiavať na avizovaných úrovniach, ekonomika by sa tesne vyhla recesii a mohli by sme vykázať aspoň nejaký, aj keď minimálny, nárast.

Dvojciferný rast platov

Aj predikcie ohľadom inflácie sa minulý rok niekoľkokrát menili. Čo teda čakať?