Banky začnú poľovať na neplatičov. V dražbách skončia byty aj domy

Aukčné spoločnosti sa pripravujú na nadchádzajúce obdobie.

Kde iný počíta straty a pripravuje sa na ťažké obdobie, ďalší môžu cítiť podnikateľskú príležitosť. Platí to napríklad o dražobných spoločnostiach, ktoré rastú v čase kríz a zhoršených ekonomických podmienok.

Práve v tomto období sa mnohé firmy a fyzické osoby dostávajú do problémov so splácaním úverov. V najhoršom prípade môžu prísť o svoju nehnuteľnosť, ak ju banka pošle do dražby.

Tento scenár je podľa predpovedí organizátorov dražieb pravdepodobný, v tomto roku očakávajú nárast aukcií.

Ticho pred búrkou

Kým úver na nehnuteľnosť splácate, banka sa o vás v princípe nezaujíma. Do jej hľadáčika sa dostane, keď so splátkami meškáte. A ak napríklad nepomôže nový dohodnutý splátkový kalendár, hrozí, že založená nehnuteľnosť skončí v dražbe.