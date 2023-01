Datalink prináša vyššiu bezpečnosť aj menej meškaní lietadiel

Datalink už môžu využívať aj lietadlá pohybujúce sa v slovenskom vzdušnom priestore.

O tom čo tento systém prináša pilotom, letovým dispečerom a cestujúcim, ale aj o tom či sa Slovensko definitívne vyhlo sankciám zo strany Európskej komisie sa rozprávame s riaditeľom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky Martinom Kabátom.

Čo to ten Datalink vlastne je?

Je to pokročilý systém dátového spojenia v leteckej doprave, ktorý slúži na zasielanie textových informácií medzi lietadlom a riadiacim letovej prevádzky. Datalink dopĺňa tradičnú hlasovú komunikáciu medzi pilotnou kabínou a strediskami riadenia letovej prevádzky.

To znamená, že Datalink nahrádza doterajšiu hlasovú komunikáciu medzi pilotom a riadiacou vežou?

Nie, to určite nie. Ako som povedal, ide o doplnkovú komunikačnú možnosť, ktorá dokáže odbremeniť riadiacich letovej prevádzky pretože niektoré informácie už nemusia posádkam hlásiť verbálne ale ich takpovediac odkliknú ako textovú správu v systéme a piloti si ju prečítajú v lietadle na svojich monitoroch.

Aké informácie si prostredníctvom Datalinku pilot a dispečer komunikujú?

V Datalinku sú štandardne predvolené textové správy, takže nie je možné si písať ľubovoľne hocičo. V praxi sa najčastejšie prostredníctvom Datalinku komunikujú zmeny rádiokomunikačných frekvencií, napríklad keď lietadlo opúšťa náš vzdušný priestor, mení letovú hladinu, uskutočňuje zmenu smeru alebo zmenu rýchlosti.

Je používanie Datalinku pre posádky lietadiel a pre dispečerov na zemi povinné?

Opäť poviem, že nie. Rozhodnutie kedy použijú Datalink a kedy nie, je na pilotoch a dispečeroch. Oni najlepšie dokážu vyhodnotiť konkrétnu situáciu. Asi 70 percent lietadiel pohybujúcich sa v slovenskom vzdušnom priestore je technicky vybavených na to, aby dokázali komunikovať prostredníctvom Datalinku, ostatné nie. Reálne sa cez Datalink pripája asi polovica zo všetkých lietadiel.

Ak to teda zhrnieme aké sú hlavné výhody Datalinku?

V prvom rade zvyšuje bezpečnosť a to je v letectve najdôležitejšia kategória. Riadiacim letovej prevádzky na zemi zvyšuje komunikačnú kapacitu a znižuje možnú chybovosť pri hlasovej komunikácii. U pilotov takisto znižuje chybovosť a zvyšuje zrozumiteľnosť hlásení. No a pre cestujúcich potenciálne prináša menej meškaní lietadiel. Takže má benefity pre každého.

Slovensko meškalo so zavedením Datalinku a Európska komisia voči Slovenskej republike začala konanie za nedodržanie pravidiel EÚ. Hrozila nám dokonca vysoká pokuta. Je jeho zavedením táto hrozba zažehnaná?

Tým, že sme Datalink v plnej miere zaviedli, tak Slovensko pokutu platiť nebude. Rozhodujúce riešenia sa pripravili v roku 2020. Následne sme prešli do dynamickej, striktne riadenej realizácie všetkých krokov potrebných na to, aby sme dobehli zameškané. Nakoniec sme to stihli, ako sa hovorí v hodine dvanástej a ja aj touto cestou ďakujem všetkým kolegom a spolupracovníkom za ich profesionálne nasadenie na tomto komplexnom a náročnom projekte.

