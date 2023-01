Hra o čas sa začala, developeri čelia hrozbe núteného zlacňovania

Keď v roku 2008 praskala realitná bublina, začiatok bol podobný.

Realitné déjà vu. Aj takto by sme mohli charakterizovať súčasnú situáciu, ak by sme ju porovnávali s rokom 2008. Trh sa vtedy prebudil do novej reality. Po období boomu prišlo vytriezvenie, ktoré na roky zmenilo pomery.

V niektorých hľadiskách sa dnešný realitný trh podobá tomu spred 15 rokov. Existujú však aj rozdiely. Do akej miery sa dá očakávať, že sa v nasledujúcich mesiacoch dočkáme zlacňovania novostavieb? A bude mať časť developerov problémy rovnako ako pred rokmi? INDEX porovnal obe obdobia a pokúsil sa naznačiť ďalšie scenáre vývoja.

Odtrhnutí z reťaze

Roky 2006 až 2008 boli pre realitných novinárov obdobím hojnosti. Developeri predstavovali jeden projekt za druhým. A čo bolo dôležité, nešlo o malé a skromné plány. Predstavované projekty sa predbiehali a snažili sa zaujať pompéznosťou.

Slovensko sa v tom čase tešilo nálepke „stredoeurópskeho tigra“. Aj preto k nám prichádzali zahraniční investori.

Platilo to aj o realitnom trhu. Aj preto u nás chceli stavať aj zahraniční hráči ako Ballymore Properties, Orco Property Group, Dorchester, Immoeast či Star Group.