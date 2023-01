Točili milióny. Firmu prepísali na Američanov, potom skrachovali

Daňoví poplatníci na Tankpetrol doplatia státisíce eur.

Nenápadná firma, slušné tržby a neslávny koniec. Tak by sa dal v skratke opísať príbeh spoločnosti Tankpetrol, ktorú zákazníci mohli poznať aj cez čerpaciu stanicu. Ak by ste sa pozreli do obchodného registra, pomysleli by ste si, že za slovenskou firmou stoja Američania.

Podľa všetkého však išlo o čudný manéver tesne predtým, ako firma skončila v konkurze. Zanechala za sebou dlhy a mnoho otáznikov. Isté je jedno, daňoví poplatníci na ňu doplatia státisíce eur.

Dlhoročná tradícia

Každá firma píše svoj príbeh, ktorý môžeme hodnotiť z viacerých hľadísk. Jedným z takýchto kritérií môže byť vývoj tržieb. Pri spoločnosti Tankpetrol bol obdivuhodný. Kým v roku 2017 prekročili hranicu 450-tisíc eur, o rok na to už dosiahli 2,6 milióna eur a v roku 2021 dokonca pokorili hranicu osem miliónov eur.