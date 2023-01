Gáborík starší: Rozmýšľali sme, že štadión zavrieme. Dotoval nás Marián

Na výrobe ľadu sa šetriť energiou veľmi nedá, hovorí otec slávneho hokejistu.

Zimný štadión MG Rink v Trenčíne, za ktorým je rodina úspešného slovenského hokejistu Mariána Gáboríka, bol otvorený už v roku 2005. Tohtoročná zimná sezóna je však pre korčuliarsku arénu náročná najmä pre vysoké ceny energií.

“Na výrobe ľadu sa šetriť veľmi nedá,” vysvetľuje v rozhovore pre INDEX Pavol Gáborík, ktorý je zodpovedný za ľadovú plochu arény. Podľa neho bez investícii do fotovoltaiky a bez finančnej pomoci od syna Mariána by štadión možno aj zavreli.

Ovplyvnili drahé energie chod vášho zimného štadióna?

Iste, keď boli vlani ceny aj nad 600 eur za MWh, tak to bolo zlé. Vlani v lete, keď bola cena elektriny na vrchole, sme rozmýšľali, že štadión zavrieme. Napokon nám prišlo ľúto, že naša dlhoročná práca by vyšla nazmar pre drahú elektrinu. Musím priznať, že nám finančne pomáhal aj Marián, ale donekonečna by nás dotovať nemohol. Keďže sa cena elektriny v tomto roku znížila, tak prežijeme. Mám trocha výčitky, lebo som to bol ja, ktorý do tohto podnikania synov zatiahol. I keď sme prezieravo už vlani investovali 152-tisíc eur do fotovoltických panelov. Len sme to trocha prehnali, majú výkon 140 KW, čo sme dodatočne oľutovali.

Prečo?

Lebo fotovoltické elektrárne s výkonom nad 100 KW sú legislatívne veľmi komplikované. Tiež sa tá investícia predražila rôznymi doplňujúcimi elektronickými prvkami. Ale poučil som sa a keby som do toho išiel znova, už by som si vybral výkon len do 100 KW. Podarilo sa nám elektráreň spustiť až vlani v auguste. Lenže ona nám pokryje len časť elektriny a len vtedy, keď je pekne, slnečno a deň, lenže my chladíme aj v noci. Napriek tomu to bolo dobré opatrenie.

Ako vám stúpli účty za elektrinu vlani?

Bežne sme platili za elektrinu 15-tisíc eur mesačne a v auguste (vtedy bola cena elektriny na vrchole pozn.red) sme mali účty na 56-tisíc eur. Je to obrovský rozdiel. Našťastie nám na začiatku tohto roka ministerstvo hospodárstva časť nákladov vykompenzovalo. Dostali sme 80 percent nad cenu 199 eur za MWh. V minulosti sme platili okolo 60 eur za MWh, ale v decembri sme platili cez 280 eur za MWh. Teraz v januári to už bude menej (cena bola k 27. 1. 166 eur MWh, pozn.red). Ročnú spotrebu máme do 600 MWh.

Otec hokejistu a spoluautor knihy Pavol Gáborík a krstný otec Ján Filc na krste knihy Marián Gáborík v roku 2014 (zdroj: TASR - Martin Baumann)

Prečo je spotreba taká veľká?