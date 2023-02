Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc

Vývoj cien bytov a rady na optimálne nastavenie druhého piliera vo februárovom INDEXE.

Diaľnica D1 sa začala stavať počas bývalého režimu v januári roku 1972, keď sa bagre prvý raz zahryzli do zeme na úseku Bratislava – Senec. Ako je možné, že spojnica medzi hlavným mestom a Košicami ani po päťdesiatich rokoch nie je dokončená?

Po Nežnej revolúcii sa autostráda prepájajúca západ a východ Slovenska stala populárnym predvolebným sľubom. Oháňali sa ním Vladimír Mečiar aj Robert Fico. Z vysnívanej déjednotky sa stala politická hračka, na ktorú sa míňali miliardy korún a neskôr eur. Náklady na jej výstavbu sa neustále zvyšovali a termíny, naopak, predlžovali.

V titulkovej téme februárového INDEXU D1 ako blamáž rozoberáme dôvody pomalej a predraženej výstavby diaľnic na Slovensku. Prečítate si, ktoré úseky déjednotky sú najproblémovejšie, ale aj to, ako sú na tom ostatné slovenské diaľnice a rýchlostné cesty.

V servisnej časti našej hlavnej témy sme pripravili prehľad aktuálnych diaľničných poplatkov na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku, Rakúsku a ďalších okolitých krajinách, do ktorých by ste so svojím autom mohli zavítať.

Na rozdiel od diaľnic má Ivan Chrenko za sebou mimoriadne úspešný príbeh. Väčšinový akcionár realitného developera HB Reavis sa radí medzi najbohatších Slovákov, niektoré rebríčky dokonca s prehľadom vedie.

Jeho tvár je pritom neznáma, pretože sa počas celej svojej kariéry stránil mediálneho záujmu. Možno aj táto stratégia mu umožnila, že sa nepozorovane presunul do Česka, kde našiel vhodné podmienky na daňovú optimalizáciu svojich príjmov. Príbeh Ivana Chrenka sledujeme v ďalšej časti seriálu Magnáti.

Ivan Chrenko. (zdroj: Hej, Ty!)

Kým za prvých šesť mesiacov roka 2022 sa predalo niečo vyše tisícky bytov, v druhom polroku ich nebolo ani päťsto. Za posledné tri mesiace vlaňajška sa predalo len 215 bytov, hoci jar a jeseň sú hlavnými sezónami v predaji nehnuteľností. V roku 2021 sa za rovnaké obdobie predalo takmer trikrát viac bytov a v roku 2020 dokonca takmer štyrikrát viac.

Z týchto štatistík vidieť, že realitný trh na Slovensku sa výrazne otáča. A developeri to, samozrejme, registrujú, chápu, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vstupujú do relatívne horších časov.

V rozšírenej téme Reality a bývanie sa dočítate, ako developeri menia cenotvorbu svojich projektov, ale aj to, aký vplyv má ochladenie trhu s novostavbami na predaj starších bytov. V novom INDEXE nájdete aj veľkú anketu s trinástimi najväčšími slovenskými bytovými developermi.

Začínali v polovici 90. rokov ako bežné stavebniny. Dnes sa môžu pochváliť fasádami z tehál na viac ako štyroch stovkách stavieb od rodinných domov a historických budov až po veľké rezidenčné a kancelárske projekty.

Edmund Fábianffy priniesol na Slovensko obklady z takzvaných lícoviek, ktoré sú typické pre západoeurópsku architektúru. Zdobia napríklad kancelársky komplex Twin City či prestavanú nemocnicu na Bezručovej ulici v Bratislave.

V novom INDEXE si prečítate príbeh rodinnej firmy Fabrick SK z Veľkého Medera, ktorá má za sebou 25-ročnú históriu a jej zakladateľ do riadenia vtiahol aj svoje dve deti.

Niektoré miesta na Slovensku môžeme nazvať kultovými, lebo ich považujeme za predmet národnej hrdosti. Patrí medzi ne aj Štrbské Pleso. Najvyššie položená tatranská osada je jednou z najnavštevovanejších destinácií v krajine. Možno aj preto sa zapáčila finančníkom z J&T.

Po dvadsiatich rokoch je ich stopa v tejto lokalite prítomná na každom kroku. V novom INDEXE píšeme o tom, ako si kúpili Štrbské Pleso. Analyzujeme, aké investície J&T a jej spriaznení biznisoví partneri do tohto tatranského rezortu priniesli a aké nehnuteľnosti tam vlastnia.

Štrbské Pleso. (zdroj: TASR - Milan Kapusta)

Do konca februára dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) rozošlú výpisy z osobného dôchodkového účtu, ktorom klientov informujú, ako sa ich úsporám vlani darilo. Nebude to príjemný pohľad.

Bez ohľadu na to, či ste si sporili v akciových, indexových, zmiešaných, alebo v dlhopisových fondoch, minulý rok ste skončili v strate. Na vlastnej koži ste pocítili bežné efekty pohybov na finančných trhoch.

Hlavný problém druhého piliera však je, že zákon o dôchodkovom sporení sa doteraz menil 35-krát. Je preto pochopiteľné, že mnohí sporitelia ho nevyužívajú optimálne. Poradíme vám, ako nastaviť druhý pilier tak, aby vám zarábal čo najlepšie.

Z ďalších tém v decembrovom INDEXE vyberáme:

Biznis malých lekární: Nezávislých farmaceutov lákajú virtuálne siete, sľubujú im lepšie ceny a dostupnosť liekov

Nezávislých farmaceutov lákajú virtuálne siete, sľubujú im lepšie ceny a dostupnosť liekov Vystrelili s televíziou: Týždenník Markíza patril kedysi medzi najčítanejšie, už roky však krachuje

Týždenník Markíza patril kedysi medzi najčítanejšie, už roky však krachuje Zlato nezarába: Dopyt po vzácnom kove výrazne rastie, investori by však mali byť opatrní

Dopyt po vzácnom kove výrazne rastie, investori by však mali byť opatrní Obúvali Zátopka i Jágra: Výrobca populárnych športových topánok Botas z čias socializmu končí

