Cestovanie za socializmu: zo Západu chodili poľovníci, dovolenkovalo sa na konzervách

Monopol na turistov mal Čedok, v najlepších časoch vlastnil dvesto hotelov.

Keď si sadnete za počítač alebo vezmete do ruky mobil, dokážete si vybrať a rezervovať dovolenku za pár minút. S pasom členského štátu Európskej únie môžete pritom cestovať bez víz takmer po celom svete.

V minulosti to také jednoduché nebolo. Počas socializmu ste na cestu k moru, aj to len do spriatelených krajín východného bloku, potrebovali povolenie, často ste absolvovali ponižujúce vyšetrovanie a šikanovanie na štátnych hraniciach.

Základom bola cestovná doložka, o ktorú musel dovolenkár požiadať na pasovom oddelení. Ďalší "prosbopis" putoval do Štátnej banky československej, ktorá ľuďom prideľovala zahraničnú menu prostredníctvom takzvaného devízového prísľubu. Vybavenie formalít trvalo aj niekoľko mesiacov.

Ak ste napokon peniaze dostali, zvyčajne ich bolo málo a štát si z nich veľkú časť zobral ako "prirážku na rozvoj cestovného ruchu". Valuty sa preto zháňali na čiernom trhu od vekslákov. Na hraniciach ich potom ľudia skrývali na rôzne miesta v aute, aby ich nenašli colníci, pretože ak ste mali sumu nad povolený limit, tak ich zhabali.

Dovolenky v tejto nežičlivej ére zastrešovala štátna cestovná kancelária Čedok. Jej korene siahajú ešte do čias pred komunistickým prevratom. Firma prežila prvú Československú republiku, druhú svetovú vojnu, socializmus a prešla aj privatizáciou v 90. rokoch.

Začínali s cestovnými lístkami

Po skončení prvej svetovej vojny sa cestovný ruch v Európe rozbiehal len veľmi pomaly. Napríklad novovzniknuté Československo muselo do roku 1920 bojovať o svoje hranice, ekonomika sa prispôsobovala novému štátnemu zriadeniu.

Druhá polovica 20. rokov však už priniesla hospodársky rozmach. Ľudia mali viac peňazí, a tak si mohli dovoliť cestovať. Na tento dopyt zareagovala banka Bohemia s krajinskými cestovateľskými zväzmi. V roku 1920 založili Československú cestovnú a dopravnú kanceláriu, pre ktorú sa zaužívala skratka Čedok.