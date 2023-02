Realitná maklérka: Byt predávam aj pol roka a so zľavou v desiatkach tisíc

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte pred rokom sa nehnuteľnosti predávali ako teplé rožky. Lenže potom Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine a nasledovalo zdražovanie. Centrálne banky museli zatiahnuť ručnú brzdu, aby skrotili infláciu. Zvýšili základné úrokové sadzby, ktoré sa premietli do rastu úrokov na hypotékach.

Výsledkom je, že kým v januári 2022 sa sadzby nových hypoték pohybovali okolo 0,96 percenta, v decembri minulého roka to bol trojnásobok (3,02 percenta). Naposledy boli také drahé hypotéky v apríli 2015.

Strach z inflácie, drahé hypotéky a limity Národnej banky Slovenska (NBS) pri poskytovaní hypoték spôsobili, že realitný trh zamrzol. Byty a domy začali zlacňovať. V poslednom štvrťroku minulého roka ceny nehnuteľností klesli podľa dát NBS medziročne o takmer dve percentá.

Špecifickým sektorom realitného trhu sú nehnuteľnosti v satelitoch Bratislavy, ktoré zažívali obrovský boom. Aj tam však biznis od leta prakticky zastal. Ponuky prevyšujú dopyt, ale ceny sa pohli len nepatrne.

„Posledný obchod som uzatvorila niekedy v januári. Odvtedy skoro nič. Pred pár dňami sa mi podarilo podpísať troch klientov, ale to bola skôr výnimka,“ hovorí v rozhovore pre INDEX realitná maklérka Renáta DUFFEKOVÁ, ktorá sa zameriava na nehnuteľnosti v obci Zohor pár kilometrov za Bratislavou.

Čo sa v rozhovore dočítate: Ako dramaticky sa zmenila situácia na realitnom trhu?

Ako reagujú developeri na slabý dopyt po nehnuteľnostiach?

Čo radí predávajúcim?

Kto momentálne kupuje nehnuteľnosti v satelitoch Bratislavy?

Budú sa ceny nehnuteľností upravovať počas roka 2023?

Kedy ste pocítili slabnúci dopyt po nehnuteľnostiach a ochladenie na trhu?

Dlhé roky som nevedela, čo je to uhorková sezóna. Dokonca aj počas letných mesiacov sa nehnuteľnosti predávali veľmi dobre. Lenže vlani sa to všetko zmenilo.

Ešte v júni a júli sme fungovali na sto percent a nestíhali vybavovať klientov. Bola to skupina ľudí, ktorí si vybavili hypotéky v predstihu na začiatku roka 2022 za zvýhodnených úverových podmienok. Mali tak pol roka na to, kým si našli nehnuteľnosť a hypotéku s úrokom do jedného percenta načerpali.

Keď sa vyčerpal dojazd predvybavených úverov, v auguste začal záujem výrazne kolísať. Začala som cítiť, že sa na trhu niečo deje. Naplno sa prepad záujmu prejavil niekedy v septembri minulého roka.

Čo sa udialo od jesene?