Desať rokov sme robili na tom, aby sa elektrina z Mochoviec dala vyviezť (rozhovor)

Zdieľanie elektriny bude možné až od júla 2024, hovorí riaditeľ SEPS Peter Dovhun.

Vlani v marci sa ukrajinská elektrická prenosová sústava pripojila na európsku. Pôvodne sa to plánovalo až v tomto roku, no procesy sa urýchlili, aby Ukrajina mohla stabilizovať dodávky energie pre svojich obyvateľov.

Po tom, ako Rusko v októbri začalo cielene ostreľovať ukrajinskú energetickú infraštruktúru, význam zosieťovania s Európou ešte narástol.

"Napriek problémom, ktoré spôsobujú raketové útoky, je prevádzka sústavy stabilná. Od októbra sme zažili možno dva alebo tri momenty, keď boli útoky natoľko vážne, že došlo k rozkolísaniu," hovorí generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) Peter Dovhun.

SEPS zabezpečuje prenos elektrickej energie územím Slovenska a prepojenie slovenskej prenosovej sústavy s Európou. Zabezpečuje aj stabilitu siete, zabraňuje prípadným výpadkom elektriny a je kľúčovým hráčom pri jej dovoze a vývoze.

V rozhovore sa dočítate: Či európskej sústave hrozili pre prepojenie na Ukrajinu výpadky

Čo by takýto výpadok znamenal

Čo všetko bolo treba urobiť pred spustením 3. bloku Mochoviec

Ako dlho bude trvať, kým pôjde na plný výkon

Kedy sa zjednoduší zapájanie fotovoltiky do siete

Kedy bude možné predávať elektrinu medzi susedmi v rámci ulice či bytového domu

Ako sa ukrajinskej energetike darí udržiavať stabilitu, keď je prakticky neustále pod paľbou agresora?

Darí sa to, no nemajú to jednoduché. Klesla síce spotreba energie, ale aj výroba, vzhľadom na ruské útoky je na polovičnej úrovni oproti mierovým časom. Často pritom najviac energie potrebujú regióny, kde je zničených najviac energetických zdrojov.

Ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenergo preto musí regionálne znižovať spotrebu, inak by nevedela zachovať rovnováhu. Opačná situácia bola v prvých dňoch útokov, keď obyvateľov nabádala, aby neprestali svietiť a vyrobená elektrina sa mohla spotrebovať.

Ohrozujú ruské útoky aj slovenskú a európsku sieť?