Expert na tunely: Višňové a Čebrať sú nepodarky, podkopať sa dajú aj Tatry

Švajčiari stavajú tunely namiesto mostov, šetria prírodu, hovorí Ján Kušnír

Stavbu tunela vysvetľuje na pohári, ktorý má kruhový priemer. Mal by vydržať zemetrasenie aj tlak vody pod morom. Ján Kušnír je špecialista na tunely a poradca ministerstva dopravy pri ich výstavbe v diaľničných a železničných úsekoch.

Slovensko by podľa neho mohlo mať viac tunelov, ako má. Problémom nie je ani tak náročná geológia krajiny. Vidí ho skôr v manažérskych chybách investorov a staviteľov.

„Najprv staviame úseky na rovine a kopce si nechávame na koniec. Potom na to doplácame, lebo ceny materiálov rastú,“ hovorí.

Ako príklad uvádza plánovaný tunel Karpaty popod masív Malých Karpát pri Bratislave. Podľa neho už mohol byť prerazený spolu s bratislavským obchvatom a lacnejšie, ako keď sa začne stavať o päť rokov.

„Rúbanina z toho tunela sa mohla použiť pri násypoch okolo Bratislavy. Namiesto toho sa tam dávali všelijaké odpady a navážky,“ vysvetľuje Ján KUŠNÍR v rozhovore pre INDEX.

V rozhovore sa dozviete: Prečo Švajčiari vedia lepšie stavať tunely?

Prečo Chorváti majú tunely rýchlejšie ako Slováci?

Akou technikou sa dajú raziť tunely rýchlejšie?

Prečo je tunel Višňové nepodarok?

Ako sa dajú podkopať aj Tatry?

Čo všetko musí byť v tuneli, aby bol bezpečný?

Môže byť v tuneli aj jaskyňa?

Pracovali ste pre švajčiarsku firmu Basler & Hofmann. Vedia Švajčiari stavať tunely lepšie ako Slováci?

Švajčiari sú v stavaní tunelov jednotkou na svete. Keďže majú hornatú krajinu, venujú sa im dlhodobo. Sú populizátormi tohto remesla a šíria ho vo svete prostredníctvom vedeckých konferencií. Ale učiť sa chodíme aj k Rakúšanom a Nemcom.

V čom sú Švajčiari lepší? V strojoch či technike razenia?

Na rozdiel od Slovenska majú špecializované školy a vychovávajú si mladých odborníkov. K tunelárstvu boli v podstate donútení, keďže v horských priesmykoch sa v zime jazdiť nedalo. Navyše, Švajčiarsko leží na križovatkách tovarových tokov v Európe.

Švajčiari majú kvalitný výskum a vývoj, vyvíjajú technológie na tunelové stavby. A majú lepší vzťah k prírode. Čo je na povrchu, snažia sa chrániť. Preto radšej v horách urobia tunel, aj keď je to ekonomicky nákladné, ako by mali stavať cestu pri malej horskej dedine. Majú iné myslenie ako my. To sa k nám ešte nedostalo.

Nielen Rakúsko, ale aj Chorvátsko má viac tunelov ako Slovensko. Prečo?