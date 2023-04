Kto vlastní a predáva slovenskú minerálnu vodu?

Pramene získali aj pochybní podnikatelia, o konsolidáciu sektora sa postarali oligarchovia.

Keď pred desiatimi rokmi poľská firma Muszynianka vyrukovala s plánom vyvážať potrubím slovenskú minerálnu vodu z prihraničnej obce Legnava, vláda Roberta Fica (Smer) zareagovala návrhom ústavného zákona o ochrane vody.

Podľa zákona je voda strategickou surovinou, ktorá sa nesmie exportovať. Poliaci síce Slovensko zažalovali, že im bráni v slobodnom podnikaní, spor však napokon v roku 2020 prehrali.

Hoci export vody potrubím je zakázaný, v plastových či sklenených fľašiach sa vyvážať môže. Prax však ukazuje, že to nie je jednoduché. Aj najznámejším slovenským minerálkovým značkám sa darí v cudzine predať len malú časť produkcie.

Podľa Štatistického úradu SR sa zo Slovenska vlani vyviezlo 43 miliónov litrov prírodnej minerálnej vody bez oxidu uhličitého čiže bez bubliniek, kým v roku 2021 to bolo niečo cez 29 miliónov litrov.

Kto má toto „národné bohatstvo“ v rukách? INDEX sumarizuje vlastnícke pozadie slovenských minerálok. Točia sa okolo nich finančné skupiny, miestni podnikatelia ale i známe kontroverzné mená.

Budiš, Fatra a Gemerka pod Jánom Sabolom

Majiteľ: Budiš (podnikatelia okolo Jána Sabola)

Budiš (podnikatelia okolo Jána Sabola) Lokalita: Budiš, Martin a Tornaľa (okres Turčianske Teplice, Martin a Revúca)

Budiš, Martin a Tornaľa (okres Turčianske Teplice, Martin a Revúca) Tržby v roku 2021: 45,3 milióna eur

45,3 milióna eur Hospodársky výsledok v roku 2021: strata 530-tisíc eur

Podnikatelia okolo Jána Sabola v roku 1996 kúpili Stredoslovenské žriedla, ktoré fľašovali minerálne vody Fatra a Budiš. Neskôr k nimi pridali Gemerku. Vrt pri Tornali chcela kúpiť Coca Cola, no Sabolovci ju predbehli.

Ich firme sa spočiatku veľmi nedarilo. V roku 1999 sa jej generálny riaditeľ Ján Číž posťažoval, že majú veľké problémy s exportom: "Najviac vyvážame do Česka, no i to len sporadicky."

Napriek tomu Stredoslovenské žriedla investovali 20 miliónov korún (v prepočte konverzným kurzom 667-tisíc eur) do výstavby novej čistiacej stanice.

Na prelome milénií sa trh zmenil v tom, že popri raste domácej spotreby pribúdala aj konkurencia. Do minerálok sa pustila finančná skupina J&T, Slovintegra privatizéra Slovnaftu Slavomíra Hatinu či vtedy ešte len sa rozbiehajúca Arca Capital.