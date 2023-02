Dotácie na obnovu domov sú fiasko. Idú zmeniť pravidlá

O pilotné výzvy je veľmi malý záujem, podľa odborníkov majú komplikované podmienky.

Keď vlani v septembri minister životného prostredia Ján Budaj predstavoval dotácie na obnovu starších rodinných domov, hovoril, že do konca roka zazmluvnia prvých štyritisíc záujemcov.

Nestalo sa. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá za dotačné schémy zodpovedá, do konca roka schválila len jednu žiadosť. Situácia sa odvtedy veľmi nezlepšila, pričom do uzavretia pilotných výziev ostávajú necelé dva týždne.

Podľa odborníkov, s ktorými sa INDEX rozprával, majiteľov domov odrádza štátna administratíva a komplikované podmienky.

Čo sa v texte dočítate: Aký je záujem o všeobecnú a zvýhodnenú výzvu na obnovu domu

Aké sú hlavné problémy, pre ktoré sa ľudia o dotácie nehlásia

Ako ich chce ministerstvo životného prostredia riešiť

Aké zmeny by malo priniesť nové kolo výziev

Kedy by ho mal envirorezort vyhlásiť

Očakávania sa nenaplnili

Do polovice roka 2026 sa má na Slovensku z dotácií obnoviť 30-tisíc rodinných domov. Z plánu obnovy EÚ je na to vyčlenených pol miliardy eur. Prvých 30 miliónov SAŽP vlani na jeseň naliala do dvoch pilotných výziev.