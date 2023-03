Prvý polrok platili staré pravidlá, druhý nové. Ako získať za deti najvyšší daňový bonus

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2022.

Iné vekové hranice detí, iné sumy aj úplne nové pravidlá. Daňový bonus na dieťa prešiel vlani viacerými zmenami.

Pri daňovom priznaní, ktoré podávate v marci, však môžete zohľadniť len tie, ktoré platili v roku 2022. Úpravy od tohto roka sa budú týkať až priznaní v marci 2024. Ak daňové priznanie vyplníte online, s výpočtom vám aplikácia pomôže.

Za prvý polrok minulého roka môžu získať pracujúci rodičia tri rôzne sumy daňového bonusu. Konkrétna výška závisí od veku dieťaťa.

Na potomka do šiestich rokov platí suma 47,14 eura mesačne, pri deťoch nad 15 rokov je to 23,57 eura mesačne. Na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má rodič nárok na daňový bonus vo výške 43,60 eura. Podmienkou však je, že naň nepoberá dotáciu na stravu.

Zároveň musí rodič ako zamestnanec, živnostník alebo podnikateľ zarobiť aspoň 3876 eur (teda 6-násobok minimálnej mzdy platnej od januára 2022). Podnikateľ nesmie vykázať stratu.

„Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Príjmy môžu byť aj zo zahraničia,“ informuje na webe finančná správa Slovenskej republiky.

Zmena od júla

V druhom polroku začali platiť pri daňovom bonuse nové pravidlá. Deti sa rozdelili už len na dve skupiny, pričom do 15 rokov môže rodič získať bonus 70 eur mesačne. Na staršie dieťa najviac 40 eur mesačne.

Podmienka minimálneho príjmu už neplatí. Maximálny bonus je však určený počtom detí aj zarobenou sumou.

Aké platia hranice pre daňový bonus

Počet detí Limit polovice základu dane 1 20 % 2 27 % 3 34 % 4 41 % 5 48 % 6 a viac 55 %

Zdroj: finančná správa SR

Platí pritom, že nový spôsob počítania bonusu si človek zvolí len v prípade, že je pre neho výhodnejší. Ak mu vyjde vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do konca júna, počíta si ho po starom.

Čo treba doložiť

K daňovému priznaniu musí rodič, ktorý si uplatňuje daňový bonus na dieťa prvý raz, doložiť kópiu jeho rodného listu – prípadne výpisu z rodného listu, dokladu o osvojení dieťaťa alebo sobášneho listu, ak dieťa „vyženil“. Ak tak urobil v predchádzajúcich rokoch, dokument prikladať nemusí.

Ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR, doloží potvrdenie školy, že sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole (ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku), alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa.

Ako bonus vyrátať

Hoci od júla sa suma daňového bonusu pre rodičov zdvihla, na maximum nedosiahne každý. Spravidla sa oplatí, aby bonus poberal zamestnaný rodič, respektíve ten, ktorý má vyšší príjem.

Rodičia sa v nároku na bonus môžu vystriedať. Nie je však možné, aby si na jedno dieťa uplatňovali bonus obaja rodičia súčasne.

Kedy máte nárok na bonus, v akej sume a ako postupovať, ak je jeden z rodičov na rodičovskej, prípadne obaja pracujú? Prečítajte si odpovede na rozličné situácie od Kataríny Ludányiovej, členky Slovenskej komory daňových poradcov.

Manželka bola do konca leta 2022 na rodičovskej dovolenke, 1. septembra nastúpila späť do zamestnania, kde zarába v hrubom 1000 eur. Ja som živnostník so zárobkom 1500 eur mesačne. Máme dve deti, mladšie malo v lete tri roky, staršie má osem rokov. Môžem si za január až august uplatniť daňový bonus na obe deti cez daňové priznanie, keď si od septembra uplatňuje bonus v práci na obe deti manželka? Získame takto plnú sumu daňového bonusu? Ako si ho mám rátať ja, keď od júla prišlo v daňovom bonuse k zmene, ktorý spôsob sa mi oplatí viac?