Na daniach a odvodoch ušetríte stovky eur. Ako na to?

Obchodný reťazec Pepco je lídrom v segmente textilných diskontov. Na Slovensku má 139 predajní, jeho tržby kontinuálne rastú. A to aj v situácii, keď Bratislava nie je jeho najsilnejším trhom.

„Tým, že ľudia v Bratislave majú vyššie príjmy, môžu viac míňať peniaze aj niekde inde a našu ponuku podceňovať,“ vysvetľuje manažér Pepca pre Slovensko a Česko Milan Drahoš v titulkovom rozhovore marcového INDEXU.

Šéf diskontu v ňom hovorí aj tom, ako sa reťazcu darí udržiavať nízke ceny, či plánuje ďalšiu expanziu a aké ďalšie tovarové položky by mohli v budúcnosti pribudnúť na pultoch jeho predajní.

(zdroj: Maňo Štrauch)

V novom INDEXE si môžete prečítať tiež príbeh o tom, ako sa zrodil kráľ Horehronia. Reč je o spolumajiteľovi Železiarní Podbrezová Vladimírovi Sotákovi, ktorý sa v posledných rokoch zviditeľnil expresívnymi výlevmi na adresu niektorých politikov.

K železiarňam sa dostal prostredníctvom privatizácie pred tridsiatimi rokmi, no keďže podnik prosperuje, vyhýba sa hanlivej prezývke „privatizér“. Nie je však len bežným podnikateľom. Je vplyvným lobistom a jeho názory formuje priateľstvo so šéfom Smeru Robertom Ficom.

Na druhej strane, hoci verejnosť môže Vladimíra Sotáka vnímať ako hulváta, ktorý sa dáva uniesť emóciami, je zjavné, že svoj región dokázal zmeniť viac než ktorýkoľvek iný podnikateľ na Slovensku.

Vladimír Soták (zdroj: Hej, Ty!)

Drahé potraviny nútia Slovákov, aby sa v obchodoch obzerali po lacnejších alternatívach. Obchodníci uznávajú, že spotrebitelia nakupujú v menších objemoch, viac vyhľadávajú zľavy a uprednostňujú privátne značky produktov.

V minulosti ich spotrebitelia vnímali ako výrobky s nižšou kvalitou a nevábnym obalom. Tejto nálepky sa stále úplne nezbavili, hoci ide často o identické produkty ako v prípade výrazne drahších variácií, ktoré sú v regáloch na viditeľnejšom mieste.

Stigmu privátnych značiek sa snažia reťazce zmyť dôrazom na ich marketing a tlakom na štandardy zazmluvnených výrobcov, čím zabezpečujú ich kvalitu. Pozreli sme sa na pulty obchodov a zistili cenové rozdiely. Niektoré sú až priepastné.

Privátne značky tvoria čoraz väčšiu časť sortimentu na pultoch slovenských predajní. (zdroj: Coop Jednota)

Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla do biznisu slovenských podnikateľov, mnohým priniesla veľké straty. Jednou z výnimiek sú veterinári. Ako hovoria, počas korony si ľudia v reakcii na spoločenskú izoláciu vo veľkom zadovažovali domácich miláčikov.

Zvierací parťáci pritom v prípade zdravotných komplikácií môžu dostať lepšiu a rýchlejšiu starostlivosť než ich majitelia. Je napríklad bežné, že pes čaká na cétečko kratšie ako človek. Na druhej strane, účty za veterinárne výkony neraz dosahujú stovky eur.

Podľa odhadov sa tržby za veterinárnu medicínu na Slovensku pohybujú na úrovni 125 až 175 miliónov eur ročne. Ako sa dočítate v marcovom INDEXE, je to biznis, ktorý už láka finančných investorov.

Psa chová každá tretia slovenská domácnosť. (zdroj: Anima Vets)

S blížiacim sa termínom na podanie daňového priznania (31. marec) sa zrejme zvyšuje aj hladina stresu niektorých daňovníkov.

Mám si podanie odložiť? Oplatia sa mi paušálne výdavky? Je výhodné vymeniť živnosť za s.r.o.? Aké budem platiť sociálne a zdravotné odvody pri súbehu podnikania a zamestnania?

Marcový INDEX prináša tipy odborníkov na daňové a odvodové povinnosti. Zistíte, že ich legálnou optimalizáciou ušetríte stovky eur.

Na štúdium, prvé bývanie, rozbeh kariéry alebo na podnikanie. V snahe pripraviť dieťa finančne na vstup do dospelosti si peniaze podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne pravidelne odkladajú tri štvrtiny rodičov.

Takmer polovica z nich ešte stále siaha po klasickom sporiacom účte, a to najmä preto, že s ním sami majú historickú skúsenosť. Podľa expertov na financie by sa však mali zamyslieť nad alternatívami. Jednou z nich je investovanie.

V kombinácii s dlhším časovým horizontom umožňuje dosahovať vyššie výnosy a pred infláciou chráni lepšie než štandardný termínovaný vklad. V novom INDEXE sa dočítate, ako najlepšie sporiť deťom.

Z ďalších tém v marcovom INDEXE vyberáme:

Čoho sa bojí Google: Prichádza nová generácia umelej inteligencie

Prichádza nová generácia umelej inteligencie Projekty, ktoré zmenia Bratislavu: Čo prinesie Nové Lido, Klingerka II či výstavba v areáli bývalej Palmy

Čo prinesie Nové Lido, Klingerka II či výstavba v areáli bývalej Palmy Zlacňovať sa im nechce: Majitelia nehnuteľností vyčkávajú, hovorí realitná maklérka

Majitelia nehnuteľností vyčkávajú, hovorí realitná maklérka Komunitná energetika: Elektrinu z vlastnej fotovoltiky budete môže predať susedovi

Elektrinu z vlastnej fotovoltiky budete môže predať susedovi Auto, ktoré zachránilo Škodu: Automobilka vyrobila viac ako jeden milión Favoritov

