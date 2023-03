Lacnejšiu elektrinu a plyn z burzy vidieť aj na faktúrach. Kto zaplatí menej?

Takzvané spotové ceny v posledných mesiacoch klesli na úroveň spred ruskej invázie.

Ceny energetických komodít na burze v posledných týždňoch výrazne klesajú. Elektrina sa na takzvanom spotovom (dennom) trhu predáva za 150 eur a plyn za 60 eur za megawatthodinu (MWh).

Na porovnanie, vlani v januári a vo februári, čiže pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, sa elektrina pohybovala medzi 180 a 200 eurami za MWh.

Pokles cien na burze je dobrá správa pre odberateľov elektriny a plynu, na ktorých sa nevzťahujú regulované (zastropované) ceny energií, ako sú podniky, ale i samosprávy.

Dodávatelia energií už začali vývoj na burze premietať do koncových faktúr pre svojich odberateľov. Hoci to, do akej miery klesnú, prípadne či vôbec klesnú, závisí od typu kontraktu.

Čo sa v článku dočítate: Koho sa nižšie ceny elektriny a plynu na burze dotknú najviac

Aké riziká prináša zmluva dodávateľom energií na báze spotových cien

Či nižšie ceny znamenajú aj nižšie náklady pre štátne kompenzácie

Či nižšie ceny môžu ovplyvniť regulované ceny elektriny a plynu na budúci rok

Najviac šetria podnikatelia na spote