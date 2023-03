Fabriku za miliardy v Šuranoch Volkswagen stopol. Prečo uprednostnil USA?

Dotácie nie sú jedinou motiváciou nemeckej automobilky.

Automobilka Volkswagen avizovala vlani záujem postaviť vo východnej Európe fabriku na výrobu batérií - takzvanú gigafactory.

O investíciu v hodnote 4,5 miliardy eur, ktorá by vytvorila približne päťtisíc nových pracovných miest, bojovali Česko i Poľsko, no záujem malo aj Slovensko.

Baterkáreň sa mala postaviť v novom priemyselnom parku v Šuranoch. Ten spája výhody energetických zdrojov z Mochoviec, dobrej infraštruktúry a relatívnej blízkosti bratislavskej fabriky Volkswagen.

Minister Karel Hirman sa k investícii staval (na rozdiel od jeho predchodcu Richarda Sulíka) vlažne a spochybnil, či by sa Slovensko malo o takúto investíciu v čase energetickej krízy uchádzať. Výroba batérií je totiž energeticky náročný proces. Za tento postoj si vyslúžil kritiku Zväzu automobilového priemyslu.

Volkswagen po vypuknutí vojny na Ukrajine rozhodnutie trikrát odložil. Denník The Financial Times najnovšie prišiel s informáciou, že automobilka plány v poslednej chvíli zmenila a nakoniec výstavbu európskej baterkárne prerušila (to neznamená, že zrušila). Uprednostní radšej projekt výstavby gigafactory v USA.

Dôvodom sú masívne dotácie pre zelenú energetiku (program Inflation Reduction Act), ktoré vlani schválil americký Kongres. Dosahujú 369 miliárd dolárov a ich cieľom je podpora výroby a nákupu elektromobilov alebo elektrických batérií. Jedným z cieľov je snaha o razantné zníženie škodlivých emisií.

"Plány v Severnej Amerike pokročili rýchlejšie, než sa čakalo, a predbehli rozhodovanie v Európe," povedal zdroj z prostredia Volkswagenu denníku. Automobilka má podľa informácií získať dotácie v objeme až desať miliárd eur.

Volkswagen má však v zámorí oveľa väčšie plány a sú dôkazom toho, ako Európa stráca konkurenčnú výhodu oproti USA a Číne.

Oživenie legendy

Pre Volkswagen je Európa i Čína najsilnejším trhom, ale nástup dravých čínskych elektroáut Nemcom kradne z trhového podielu. Volkswagen tento trend nevie účinne zvrátiť, preto sa zameral na komplikovaný americký trh. V predaji svojich áut v USA dlhé roky stagnuje a jeho podiel sa hýbe okolo štyroch percent.