Rusi našli spôsob ako obísť sankcie. Prečo vozia naftu Arabom?

Moskva exportuje naftu do krajiny, kde je ropy habadej. Je to zúfalstvo či trik?

Keď začalo platiť vo februári tohto roka embargo Európskej Únie (EÚ) aj na dodávky výrobkov z ruskej ropy, čiže na naftu a benzín, Rusko začalo s vývozom svojej nafty do Saudskej Arábie. Na prvý pohľad to vyzerá nelogicky, keďže tento arabský štát je známy ako jeden z najväčších exportérov ropy na svete. Zaváňa to obchádzaním sankcií voči Moskve, ku ktorým sa Saudi nepridali.

INDEX sa preto pozrel na to, ako embargo na ruskú ropu a ropné produkty vplývajú na ruský export a príjmy a ekonomiku krajiny.

1.Odkedy a prečo platia sankcie na dovoz ruských ropných produktov?

Embargo EÚ na ruské ropné produkty platí od 5. februára. Je to nadstavba nad ropné sankcie, ktoré začali platiť už v decembri minulého roka. Je to európska odpoveď na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá od februára minulého roka.

2.Prečo sa Saudská Arábia nepridá k sankciám proti Rusku?

Saudi dlhodobo spolupracujú s Ruskom ako významným exportérom ropy aj v rámci ropného kartelu OPEC+. Napriek tlaku Spojených štátov na Saudov, tí odolávajú vylúčeniu Ruska ako obchodného partnera. Okrem toho oba štáty nemajú demokratické vládne režimy.

3.Prečo Rusko exportuje naftu do krajiny, ktorá má dostatok ropy?