Hypotéky sú drahšie a sadzby ešte porastú. Ako vypočítať, aký úver dostanete?

Hypotéky s troj- a päťročnými fixáciami sa môžu vyšplhať k piatim percentám (rady a tipy).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hypotéky sú pre prísnejšiu menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB) štvornásobne drahšie oproti začiatku minulého roka. Schopnosť ľudí požičať si sa výrazne znížila. Splátky hypoték sa zvýšili o polovicu a úverový limit, súvisiaci s príjmami dlžníkov, sa znížil o 15 až 20 percent.

Inými slovami, na nehnuteľnosti, ktoré ste si mohli dovoliť v roku 2021 pri úrokových sadzbách okolo jedného percenta, dosiahnete teraz iba vtedy, ak ich ceny klesnú o pätinu. Realitný trh už síce naznačuje pokles dynamiky, zďaleka to však nekompenzuje vyššie náklady na hypotéky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Realitná maklérka: Všetko sa zmenilo, byt predávam aj pol roka (rozhovor) Čítajte

ECB pritom avizuje, že s uťahovaním menovej politiky nekončí. Jej kľúčové sadzby by sa mohli v tomto roku zvýšiť ešte o pol percentuálneho bodu. Základná refinančná sadzba by sa tak mohla v máji dostať na úroveň štyroch percent. Ďalšie kroky ECB závisia aj od vývoja bankovej krízy.

Slovenské banky očakávajú, že sadzby na hypotékach s troj- a päťročnými fixáciami sa môžu vyšplhať k piatim percentám a na týchto úrovniach ostanú do prvej polovice budúceho roka.

Budúci vývoj do veľkej miery závisí od toho, ako sa centrálnej banke podarí skrotiť infláciu. Časť Slovákov sa však s kúpou novej nehnuteľnosti zrejme musí rozlúčiť a zmieriť sa s podnájmom.

INDEX s pomocou expertov na osobné financie prepočítal, akú hypotéku by pri súčasných sadzbách dostala modelová slovenská rodina a živnostník.

1. Dva manželské páry si chcú kúpiť nehnuteľnosť. Prvý dosahuje čistý mesačný príjem 2000 eur, v prípade druhého je to 1600 eur. Za akú cenu by si ju mohli pri súčasných sadzbách hypoték dovoliť?

Pri hypotéke s úrokovou sadzbou štyroch percent a splatnosťou 30 rokov a v prípade bezdetnej dvojice s čistým príjmom 2 000 eur vychádza úverový strop okolo 160-tisíc eur.

Ak vychádzame zo štandardného 80-percentného financovania kupovanej nehnuteľnosti, manželia by si mohli dovoliť kúpiť nehnuteľnosť v hodnote 200-tisíc eur. Splátka hypotéky na 30 rokov s úrokom štyroch percent by ich vyšla na 764 eur mesačne. Ešte začiatkom minulého roka by to bolo 515 eur mesačne, teda o 249 eur menej.

Pri príjme 1600 eur a rovnakých parametroch úveru by manželský pár dosiahol na úver vo výške 120-tisíc eur a mohol si dovoliť kupovať nehnuteľnosť v hodnote 150-tisíc eur. Splátka hypotéky by bola 573 eur (začiatkom minulého roka by to bolo 386 eur, teda o 187 eur menej).

Na porovnanie, pri rovnakom príjme a úrokovej sadzbe jedno percenta z vlaňajška by pri príjme 2000 eur mohli manželia získať úver vo výške 192-tisíc eur pri hodnote nehnuteľnosti 240-tisíc eur.

Pri príjme 1600 eur by bol úverový strop vo výške 153-tisíc eur a manželia by ním mohli dosiahnuť na nehnuteľnosť v hodnote 191-tisíc eur.