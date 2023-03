Platia tisíce eur tisíckam Slovákov. Zisk však posielajú matkám do cudziny

Firmy ako AT&T, Dell či IBM ponúkajú top mzdy, ale miesta môžu byť ohrozené.

Z centier zdieľaných služieb sa v posledných rokoch na Slovensku pre vysoký počet zamestnancov stávajú menšie automobilky. Najväčšie z nich zamestnávajú tisíce ľudí.

Podniky z tohto sektora ponúkajú škálu servisných a podporných služieb svojim materským firmám v zahraničí, ktoré zvyčajne pôsobia v IT sektore, financiách alebo telekomunikáciách a dcérske spoločnosti im poskytujú podporné služby, ako sú marketing, manažment ľudských zdrojov, riadenie účtovníctva či financií a tiež technickú podporu. V tejto analýze sa zameriame na najväčšie z nich.

V rámci sektora sme identifikovali na Slovensku 42 právnických osôb, pričom niekoľké z nich prislúchajú k rovnakej materskej spoločnosti. Každá spoločnosť sa orientuje na iný segment a nie všetky majú pracovné pozície zamerané len na podporné služby. Niektoré pozície sa zaoberajú hlavnou činnosťou ich materských spoločností. Príkladom sú IBM alebo Accenture, v ktorých možno nájsť aj programátorské pracovné pozície, prípadne Henkel, ktorý sa stará na Slovensku aj o veľkoobchodný predaj svojich produktov.

Celkové tržby 42 spoločností v roku 2021 dosiahli 2,5 miliardy eur, čo je za posledných šesť rokov najvyššia suma. Tržby piatich najväčších spoločností (IBM International Services Centre, s. r. o., Dell, s. r. o., Vertiv Slovakia, a. s., HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o., AT&T Global Network Services Slovakia, s. r. o.,) tvoria každoročne 36 až 40 % celkových tržieb.

Najvyššie tržby za rok 2021 má spomedzi týchto spoločností IBM Internation Services Centre, s. r. o., a to viac ako 244 miliónov. IBM podniká v oblasti informačných technológií.

Druhou v poradí je spoločnosť Dell, s. r. o., ktorá sa zaoberá vývojom a predajom počítačov a ktorá za posledných šesť rokov strojnásobila tržby. V roku 2021 zarobila viac ako 228 miliónov.

Treťou v poradí je spoločnosť Vertiv Slovakia, a. s., s tržbami viac ako 209 miliónov eur. Venuje sa oblasti telekomunikácií, ale aj designu a výroby záložných zdrojov a priemyselných klimatizácií.

Materské spoločnosti štyroch z piatich spoločností sa venujú sektoru IT či telekomunikáciám. Výnimkou je len Henkel, ktorý sa zaoberá výrobou chemického a spotrebného tovaru.

Ak spočítame tržby ďalších dvoch spoločností z IBM, a to IBM Slovensko, spol. s r. o. – v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. – v anglickom jazyku (ďalej len „IBM Slovensko, spol. s r. o.“) a IBM Slovakia Business Services, s. r. o., tak by celkové tržby v roku 2021 dosahovali 339 miliónov eur.

