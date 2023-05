Keby sme sa o mosty lepšie starali, vydržia aj sto rokov (rozhovor)

Ak sa most zaťažuje ťažkou nákladnou dopravou, jeho životnosť skracuje, hovorí expert Matúš Uhlík.

Podľa minuloročnej správy Najvyššieho kontrolného úradu je viac ako 1700 cestných mostov na Slovensku v havarijnom stave, niektoré dokonca po životnosti.

"Keď spočítame mosty aj na cestách druhej a tretej triedy plus lávky, tak ich máme až dvadsaťtisíc. Nie je to málo a zaslúžia si väčšiu pozornosť od správcov," myslí si expert na projektovanie mostov v spoločnosti Reming Consult Matúš Uhlík.

Priemerný vek mostov na Slovensku je približne 70 rokov, takže mnohé z nich už dosluhujú. Ich životnosť sa v niektorých prípadoch predlžuje aj vylúčením kamiónovej dopravy.

"Keby sme sa o mosty lepšie starali, tak vydržia aj väčšie zaťaženie. Je to ako s drôtom. Ak ho často ohýbate, tak ho po čase zlomíte. Ak most cyklicky zaťažujete ťažkou nákladnou dopravou, tak sa jeho životnosť skracuje," vysvetľuje Matúš UHLÍK v rozhovore pre INDEX.

Najznámejší most v bývalom Československu je Karlov most v Prahe. Prečo sa už nestavajú mosty z kameňa?

Pretože nežijeme v 14. storočí a technológia aj materiály sa posunuli dopredu. Kameň stále používame, len k nemu pridávame cement a vodu. Výhoda betónu je v tom, že ho vieme tvarovať lepšie ako kameň.

Kameň sa tvaruje ťažko?

Áno. Teoreticky je možné aj dnes postaviť čisto kamenný most, ale bolo by to veľmi drahé. Prierezy oblúkov by boli veľmi veľké. Princíp oblúkových kamenných mostov je v tom, že keď ich zaťažíte vo vrchole, vzniká v nich osová sila, čiže tlak, ktorý dokáže kameň najvhodnejšie preniesť. Navyše, Karlov most sa staval viac ako 40 rokov, to je dnes nepredstaviteľne dlho. Dnes dokážeme zložité estakády postaviť za niekoľko rokov.

Golden Gate Bridge musia neustále natierať

Známy je aj reťazový most v Budapešti, ktorého časti sa odlievali na Slovensku. V čom je výnimočný?

V polovici 19. storočia to bol jeden z najdlhších visutých mostov na svete s rozpätím 202 metrov. Bolo to majstrovské dielo.

Sú tam nosné reťaze, z ktorých idú zvislé tyče, ktoré držia most. Reťaze sú pretiahnuté cez masívne piliere a veľké ťahové sily z reťazí sú zakotvené do masívnych gravitačných blokov v teréne.

Sú kvalitnejšie oceľové mosty či betónové? A ktoré sa lepšie udržujú?