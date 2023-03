Obavy z pádu bánk v USA pokračujú, ázijské burzy zaznamenali výrazný pokles

Trhy zároveň vyčkávajú na informácie z USA o vývoji inflácie.

TOKIO. Ázijské akciové trhy zaznamenali v utorok výrazný pokles, keďže investori naďalej nervózne reagujú na pád amerických bánk Silicon Valley Bank a Signature Bank a ich neistotu nezmiernili ani upokojovania zo strany amerického prezidenta Joea Bidena.

Trhy zároveň vyčkávajú na informácie z USA o vývoji inflácie, ktoré by mali naznačiť ďalšie kroky americkej centrálnej banky.

Akcie na čínskom a hongkonskom trhu klesli na najnižšiu úroveň za viac než dva mesiace, pričom opäť ich nadol potiahli najmä akcie bankových a technologických titulov.

Hlavný index šanghajskej burzy Shanghai Composite klesol o 0,72 percenta na 3245,31 bodu a hlavný index burzy v Hongkongu Hang Seng uzatvoril utorkové obchodovanie na úrovni 19.247,96 bodu, čo predstavuje pokles o 2,27 percenta.

Aj japonské akcie ukončili obchodovanie výrazným poklesom, opäť najmä v dôsledku prepadu akcií bánk. Akcie First Bank of Toyama sa prepadli o 11,7 percenta a akcie Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial Group a Sumitomo Mitsui Financial Group stratili od sedem do deväť percent.

Výsledkom bol pokles indexu Nikkei, hlavného indexu burzy v Tokiu, o 2,19 percenta na 27.222,04 bodu. To predstavuje najvýraznejší pokles indexu za takmer štyri mesiace. Širší index Topix ukončil obchodovanie na úrovni 1947,54 bodu, čo znamená pokles o 2,67 percenta.

Rovnako klesali akcie na burze v Južnej Kórei. Aj trhy štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky sa obávajú, že pád dvoch amerických bánk bude mať výraznejší vplyv na finančný sektor v USA.

Akcie Samsung Electronics, LG Chem, Hyundai Motor a SK Hynix klesli o jedno až štyri percentá. Hlavný index burzy v Soule Kospi ukončil obchodovanie poklesom o 2,56 % na úrovni 2348,97 bodu.

Pokles zaznamenali aj trhy v Austrálii, pričom dôvodom boli ako akcie finančného sektora, tak aj ťažobné a energetické tituly.

Kľúčový index austrálskej burzy S&P/ASX 200 klesol na záver utorkového obchodovania o 1,41 percenta na 7008,90 bodu, čo predstavuje pokles indexu tretí deň po sebe. Širší index All Ordinaries zaznamenal pokles o 1,5 percenta na 7201,10 bodu.