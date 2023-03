Aj vo februári infláciu ťahali nahor viaceré položky základnej spotreby, ako sú energie na bývanie či potraviny.

BRATISLAVA. Aj vo februári infláciu ťahali nahor viaceré položky základnej spotreby, ako sú energie na bývanie či potraviny.

Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k dátam o februárovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Rast cien potravín sa nespomalil ani vo februári. V porovnaní s januárom v priemere zdraželi o 1,7 percenta a dynamika ich medziročného rastu tak ostala nezmenená na úrovni 28,6 percenta. Potraviny tak boli naďalej zodpovedné za tretinu medzimesačne a približne 40 perent medziročnej inflácie," spresnil.

"Očakávame, že inflácia svoj vrchol už dosiahla. Zmierňovanie medziročného rastu cien bude podporovať najmä bázicky efekt. Ústup medziročnej inflácie z rekordných úrovni bude len pozvoľný - medziročná inflácia by sa mohla udržať v dvojciferných úrovniach počas väčšiny roka (do neskorého leta). V priemere by podľa našich prepočtov mala dosiahnuť 11,1 percenta a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 7 až 8 percent," myslí si Koršňák.

Inflácia Pri februárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 15,4 percenta dosiahla jadrová inflácia hodnotu 16,6 percenta a čistá inflácia hodnotu 13,1 percenta

Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,1 percenta a čistá inflácia hodnotu 0,9 percenta

Štedré dotovanie cien energií najskôr podľa neho nebude dlhodobo udržateľné.

"A keďže návrat cien plynu či elektriny na trhu naspäť na úrovne spred eskalácie konfliktu na Ukrajine zatiaľ neočakávame, domácnosti sa musia pripraviť na postupné zreálňovanie cien plynu, tepla a elektriny aj v nasledujúcich rokoch. To by malo držať infláciu na Slovensku vychýlenú výraznejšie nad priemer minulého desaťročia aj inflačný cieľ ECB počas dlhšieho obdobia, minimálne však aj v rokoch 2024 a 2025," dodal analytik UniCredit Bank.

"Očakávame, že v roku 2023 budeme svedkami pomerne vysokej úrovne inflácie. Počas niekoľkých mesiacov bude inflácia dosahovať stále pomerne vysoké dvojciferné tempá rastu, postupne by sa mala ´prehupnúť´ cez hranicu 10 percent a následne dosahovať jednociferné úrovne. Priemernú hodnotu inflácie za celý rok 2023 odhadujeme momentálne okolo 10 percent. Na nízke úrovne inflácie, napríklad okolo dve percentá, teda okolo inflačného cieľa eurozóny, môžeme ale zabudnúť," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

"Priemernú mieru inflácie v tomto roku očakávame na úrovni 12 percent. Dvojcifernú infláciu na Slovensku tak za súčasných okolností očakávame približne do začiatku štvrtého kvartálu, výraznejšie zmiernenie medzimesačného rastu cien predpokladáme v druhom štvrťroku," podčiarkol Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

Aj Jana Glasová, analytička 365.bank očakáva, že v ďalších mesiacoch sa inflácia bude postupne zmierňovať. Do spomaľovania spotrebiteľských cien by sa podľa nej mal začať premietať hlavne pomalší rast cien agrokomodít a potravín vo svete a tiež lacnejšie energie. Zmena cien výrobných vstupov sa premieta do spotrebiteľských cien s istým časovým oneskorením. Citeľnejšie by to mohlo byť hlavne od 2. kvartálu 2023.

"Inflácia bude v tomto roku pravdepodobne nižšia ako minulý rok, naďalej sa ale udrží na vysokej úrovni. Nateraz očakávame priemernú infláciu za rok 2023 okolo 10 percent, pričom ale nevylučujeme ani pomalší rast cien. Hlavným faktorom, ovplyvňujúcim infláciu, budú aj v roku 2023 ceny energií na svetových trhoch a vývoj cien agrokomodít a potravín," uzavrela Glasová.

Štatistický úrad informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb boli vo februári 2023 medzimesačne vyššie o 1,1 percenta, medziročne o 15,4 percenta.