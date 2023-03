Obávate sa cien energií? Obnovte si rodinný dom podľa rád experta a ušetrite

Ako postupovať pri obnove domu s obmedzeným rozpočtom.

Posledné sčítanie Štatistického úradu SR ukázalo, že na Slovensku je postavených viac ako milión rodinných domov. Približne 40 percent z nich nebolo nikdy obnovených. S čím začať, ak nechcete, aby vám peniaze za kúrenie unikali von oknami či strechou?

Vykurovanie zhltne v slovenských domácnostiach takmer tri štvrtiny z celkového množstva spotrebovanej energie. Znižovať spotrebu motivujú ľudí nielen rastúce ceny energií, ale aj európske požiadavky na energetickú hospodárnosť budov.

Ako postupovať pri obnove domu v prípade, že nemáme k dispozícii neobmedzený rozpočet? Čo vymeniť najskôr a čo môže počkať, kým opäť našetríme?

Na postup pri obnove starého rodinného domu sa pozrel Patrik Martin, energetický konzultant Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z poradenského centra Žiť energiou v Bratislave.

1. Vymeňte okná a dvere

Pôvodné okná a dvere, či už sú z dreva, ocele, hliníka, ale aj staršie z plastu zvyčajne nemajú dostatočné tepelno-izolačné vlastnosti. Vzduch cez ne uniká netesnosťami a často majú aj nevhodné a nefunkčné kovanie.

Moderné okná majú viaceré výhody, minimalizujú tepelné straty, v zime zabezpečujú využitie tepla zo slnečného žiarenia a v lete vedia obmedziť prehrievanie interiéru. Preto by sa každá obnova mala začínať výmenou okien. Ak plánujete aj zatepliť, treba tomu prispôsobiť hĺbku osadenia okien. Ak by ste menili okná až po zateplení domu, poškodili by ste tepelnú izoláciu okolo okien.

Pri výbere vhodného okna sa zamerajte nielen na to, z čoho je vyrobený rám, ale aj na tepelno-izolačné schopnosti okna. Dôležité je poznať súčiniteľ prechodu tepla okna Uw, ktorého hodnota by mala byť v rozpätí 0,8 - 1,0 W/m2.

Všímať si treba aj solárny faktor zasklenia, podľa ktorého možno rozlíšiť, koľko svetla prestúpi do interiéru a umožní v zime znížiť náklady na kúrenie. Tento parameter naznačujúci solárne zisky sa označuje písmenom g a jeho hodnota by mala byť minimálne 0,5.

2. Zateplite strechu

Veľmi často sa stáva, že keď je peňazí na obnovu menej, na strechu sa zabúda a zatepľujú sa obvodové steny. Cez strechu pritom zvyčajne uniká viac ako 30 percent tepla.