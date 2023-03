Zombie je preč, narodilo sa monštrum. Prevzatie Credit Suisse Švajčiarov šokovalo

Správa o prevzatí Credit Suisse európske trhy neupokojila.

ZÜRICH. Švajčiari sa v pondelok prebudili do novej éry po tom, ako cez víkend došlo k dohode o prevzatí druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse jej väčším rivalom UBS. Pre Credit Suisse to síce znamená záchranu, pre Švajčiarov hrdých na svoj bankový sektor však tvrdú ranu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Navyše, zástupcovia asociácie zamestnancov bánk dali najavo obavy z potenciálnych dôsledkov akvizície 167-ročnej banky.

S pomocou švajčiarskej vlády, ktorá transakciu pomohla zrealizovať, prevezme UBS banku Credit Suisse za tri miliardy švajčiarskych frankov (3,04 miliardy eur).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Aj v Európe je problémová banka a čudujem sa, že stále funguje Čítajte

Obidve banky, ktorých zürišské centrály sú vzdialené od seba iba pár minút chôdze, patrili desaťročia k pilierom globálneho finančníctva. Obe sú súčasťou skupiny 30 bánk označovaných ako systémové, teda kľúčové pre stabilitu globálneho finančného sektora.

Neistá budúcnosť zamestnancov

Podľa švajčiarskej centrálnej banky predstavujú ich spoločné aktíva 140 percent hrubého domáceho produktu Švajčiarska.

"Prevzatím Credit Suisse bankou UBS sa našlo riešenie na zabezpečenie finančnej stability a ochranu švajčiarskej ekonomiky v tejto výnimočnej situácii," uviedla centrálna banka ešte v nedeľu po oznámení akvizície Credit Suisse bankou UBS.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Je miláčikom mafie a špehuje ľudí. Ako sa zrodila panika okolo Credit Suisse? Čítajte

Pre zamestnancov Credit Suisse však jej prevzatie znamená neistú budúcnosť. "V stávke sú pracovné pozície veľkého počtu zamestnancov," uviedla Švajčiarska asociácia zamestnancov bánk pre agentúru Reuters. Zároveň dodala, že od UBS bude požadovať, aby "prepúšťanie bolo na absolútnom minime".

Credit Suisse zamestnáva približne v 50 krajinách sveta zhruba 50-tisíc ľudí.

Zombie je preč

Šok vzhľadom na najnovší vývoj na švajčiarskom bankovom trhu dali najavo aj médiá. "Zombie je preč, narodilo sa však monštrum," hovorí titulok v komentári Neue Zürcher Zeitung.

Ako denník dodáva, "ešte pred pár mesiacmi by si nikto nepomyslel, že Credit Suisse zlyhá. Avšak nie je možné povedať, že to bola náhoda," dodáva Neue Zürcher Zeitung, ktorý obviňuje vedenie banky z arogancie a pýchy.

Podľa denníka manažment banky podcenil riziká, čo viedlo k obrovskému prepadu trhovej hodnoty banky a zlyhávala aj kontrola. V podobnom duchu sa nesú komentáre denníka Tages-Anzeiger, ktorý udalosti okolo Credit Suisse označil za "historický škandál".

Generálny riaditeľ UBS Ralph Hamers, ktorý bude stáť na čele novej kombinovanej inštitúcie, je však presvedčený, že banke UBS sa podarí urobiť z prevzatia Credit Suisse úspešný príbeh.

"Prevzatie znamená, že klientom banky Credit Suisse vraciame stabilitu a bezpečnosť. Zároveň sme tým udržali reputáciu švajčiarskeho finančného centra," dodal Hamers.

Správa európske trhy neupokojila

Prevzatie Credit Suisse jej domácim konkurentom UBS zatiaľ neposilnilo dôveru v európsky finančný sektor.

V pondelok ráno po otvorení búrz akcie bánk v Nemecku a vo Francúzsku prudko klesli. Napríklad cena akcií Deutsche Bank sa prepadla o takmer 10 percent a Commerzbank o viac ako sedem percent.

Vo Francúzsku akcie poskytovateľov finančných služieb a poisťovní čiastočne padali hlboko do červených čísel.

Európsky bankový index klesol o 5,3 percenta a index poisťovní o 3,3 percenta. Akcie Credit Suisse strácali takmer 64 percent.

Investori UBS trestajú

Cena akcií UBS zaznamenala výrazný pokles a smeruje k najväčšiemu dennému prepadu od finančnej krízy v roku 2008 a najväčšiemu mesačnému poklesu zhruba za 25 rokov.

Pritom práve preto, aby zabránila pokračovaniu prudkých výkyvov na trhoch, sa banka sa dohodla na prevzatí Credit Suisse. Záchranný krok UBS však vyvolal pochybnosti medzi investormi, čo sa týka dlhodobého prínosu tohto kontraktu.

Už po otvorení trhov akcie UBS klesli takmer o desatinu a neskôr pokles dosiahol 16 percent. Od začiatku marca tak akcie UBS stratili takmer 30 percent zo svojej hodnoty a smerujú k najväčšiemu mesačnému poklesu od septembra 1998.

"Týždeň je na finančných trhoch zjavne dlhá doba. Ak by UBS kupovala Credit Suisse za tri miliardy CHF pred týždňom, považovalo by sa to za úžasný kontrakt. Teraz je to však menej jasné," povedal Johann Scholtz, analytik z Morningstar.

"Nasledujúce hodiny nám poskytnú lepší obraz o tom, či sa krízu podarilo zažehnať," dodal Ipek Ozkardeskaya, analytik zo Swissquote Bank. "Teoreticky by sa kríza spojená s Credit Suisse ďalej šíriť nemala, keďže to, čo ju spôsobilo, bola kríza dôvery. Tá sa pritom UBS netýka," povedal Ozkardeskaya.

UBS by nakoniec mohla z kontraktu profitovať, domnieva sa Scholtz. "Táto banka je v omnoho lepšej pozícii na radikálnu reštrukturalizáciu biznisu Credit Suisse, než bola samotná Credit Suisse," povedal