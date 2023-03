Bankárov za krízu najviac trestali na Islande. Prečo šiel sedieť len jeden Američan?

Joe Biden chce sprísniť postihy pre manažérov skrachovaných bánk.

Bankroty Silicon Valley Bank a Signature Bank nadobudli už aj politický kontext. Americký prezident Joe Biden plánuje riaditeľov skrachovaných bank pokutovať, chce tak posilniť ich zodpovednosť za spravovanie cudzích peňazí.

Prísnejšie tresty by mali ukladať federálne regulačné úrady, ako je napríklad agentúra pre poistenie vkladov FDIC. Mohli by napríklad požadovať vrátenie odmien, ktoré si bankári z problémových finančných domov vyplatia. Zjednodušiť by sa mohol aj zákaz činnosti vo finančnom odvetví.

"Nikto nie je nad zákonom, posilnenie zodpovednosti je dôležitým odstrašujúcim prostriedkom," uviedol Biden.

V súčasnosti môže FDIC odobrať odmeny len šéfom najväčších bánk v USA. Udelenie trestov iným vedúcim pracovníkom si vyžaduje "bezohľadnosť" alebo konanie s "úmyselným alebo trvalým nezáujmom" o zdravie banky, čo sa veľmi ťažko dokazuje.

Skúsenosť po finančnej kríze v roku 2008 však hovorí, že mnohí manažéri finančných domov sa dokázali zo zodpovednosti úspešne "vyzuť".

Banksteri z Wall Street

Podľa denníka Financial Times bolo za skutky súvisiace s vypuknutím finančnej krízy v roku 2008 odsúdených na celom svete 47 bankárov. Z nich najviac, a to viac ako dve desiatky, na Islande.