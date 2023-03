Ako si zrekonštruovať dom za štátne?

Profil majiteľa Incheby, príbeh Aeromobilu a rady o energiách v aprílovom INDEXE.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slovensko by mohlo mať viac diaľničných tunelov, problémom nie je ani tak náročná geológia krajiny, ako skôr manažérske chyby investorov a staviteľov.

„Najprv staviame úseky na rovine a kopce si nechávame na koniec. Potom na to doplácame, lebo ceny materiálov rastú,“ hovorí špecialista na tunely a poradca ministerstva dopravy Ján Kušnír.

V titulkovom rozhovore aprílového čísla INDEXU vysvetľuje, v čom sú Švajčiari majstrami v stavaní tunelov, prečo sú Višňové a Čebrať nepodarky a že možno podkopať aj celý tatranský masív.

(zdroj: Adobe Stock)

V ďalšej časti seriálu Magnáti sledujeme príbeh Alexandra Rozina. Podnikateľ ruského pôvodu a majiteľ bratislavského výstaviska Incheba si splnil americký sen na slovenský spôsob.

Jeho príbeh lemujú patetické historky aj faktmi overené kauzy. Tá najznámejšia, ktorá mu zahatala aj sľubnú politickú kariéru, sa týka lukratívnych pozemkov na bratislavských Vinohradoch.

Profilový článok sme doplnili rozhovorom, v ktorom Alexander Rozin vysvetľuje postoj k ruskej invázii na Ukrajinu, dosahy koronavírusovej pandémie na výstavníctvo či plány s rozvojom Incheby po neúspechu v boji o 60-miliónovú štátnu dotáciu na výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra.

Alexander Rozin. (zdroj: Hej, Ty!)

Čo je národné bohatstvo Slovenska? Jednou z odpovedí je prírodná a minerálna voda, ktorej prameňmi je naša krajina doslova posiata. Len niektoré z nich sa však využívajú na biznis.

V novom INDEXE si prečítate, kto ovláda slovenské minerálky, s ktorých značkami sa viac i menej bežne stretávate v supermarketoch či v reštauráciách. Naznačíme len, že sú za nimi oligarchovia, miestni podnikatelia i kontroverzné mená.

V samostatnom rozhovore o minerálkovom biznise rozpráva Tomáš Špes z rodinnej firmy Limo Špes, ktorá v plničke neďaleko Starej Ľubovne fľaškuje Ľubovnianku a Sulinku. Dozviete sa napríklad to, prečo vyvážať minerálky k Arabom je ilúzia.

Myslíte si, že najväčší realitný biznis je spojený výlučne s Bratislavou? Nie je to vlastne tak úplne pravda. Státisíce až milióny eur sa dajú točiť aj mimo hlavného mesta.

Dokazuje to rebríček INDEXU, v ktorom sme zmapovali najdrahšie apartmány na Slovensku. Aby sme nepokazili prekvapenie, prezradíme zatiaľ iba to, že do top desiatky sa dostal len jeden bratislavský apartmán, pričom jej dominujú nehnuteľnosti z Vysokých Tatier a okolia.

„Sillicon Valley si môže nechať Tesly a robotické autá. Slovenský Aeromobil práve predstavil lietajúce auto.“ Aj tento titulok z roku 2014 na prestížnom americkom webovom portáli ukazuje, aký veľký mediálny ošiaľ sa podaril vytvoriť zrejme najznámejšiemu slovenskému startupu.

Bohužiaľ, jeho príbeh nemá šťastný koniec, Aeromobil nedávno skrachoval. S odstupom času, a po opadnutí pomyselnej „marketingovej hmly“, sa zdá, že šancu na úspech vlastne nikdy nemal. V novom INDEXE sa dozviete, ako slovenský letecký zázrak utopil milióny eur.

(zdroj: Aeromobil)

V špecializovanej prílohe INDEX+ sme sa tentoraz venovali energiám a energetickým úsporám. Je to téma, ktorá napriek zmierňujúcej sa energetickej kríze zaujíma čoraz viac Slovákov.

V našich článkoch si prečítate, aké technológie použiť pri výstavbe či rekonštrukcii rodinného domu tak, aby bol energeticky čo najefektívnejší. Prinášame aj podrobný návod, ako na zatepľovanie či inštaláciu fotovoltiky, alebo tepelného čerpadla využiť štátne dotácie.

Z ďalších tém v marcovom INDEXE vyberáme:

Hrozba pre slovenské automobilky: Číňania v elektromobilite predbiehajú Nemcov

Číňania v elektromobilite predbiehajú Nemcov Boháči za reťazcami Kik a Obi: Smrť šéfa rodinnej firmy vyvolala drámu

Smrť šéfa rodinnej firmy vyvolala drámu Kedy najlepšie investovať: Pri prepadoch trhov sa neoplatí panikáriť

Pri prepadoch trhov sa neoplatí panikáriť Od začiatku blafoval: Príbeh Hyperloopu na Slovensku

Vážení čitatelia, ak nás radi čítate, no nepatríte ešte do klubu predplatiteľov, využite výhodnú ponuku na predplatné a získajte ho so zľavou na index.sme.sk/predplatne.

Vopred ďakujeme za priazeň.