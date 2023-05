Rešovský: Najradšej by som na každé oddelenie najal účtovného hackera

Covid urýchlil digitalizáciu a automatizáciu v účtovníctve.

Zatiaľ čo činnosti centier poskytovaných služieb Deutsche Telekom Services Europe Slovakia (DTSE Slovakia) v Bratislave a Košiciach môžu byť pre bežných ľudí na prvý pohľad ťažšie uchopiteľné, práve vďaka nim proces spracovania faktúr klientov mobilných operátorov Slovak Telekom, T-Mobile CZ a ďalších zo skupiny Deutsche Telekom (DT) prebieha hladko.

Spracúvanie faktúr je však len jednou z činností, ktoré DTSE Slovakia vykonáva. Taktiež identifikuje príležitosti na digitalizáciu a automatizáciu procesov v účtovníctve a aktívne sa na nich podieľa.

V rozhovore Marek Rešovský, výkonný riaditeľ Deutsche Telekom Services Europe SK & CZ, rozpráva o vzniku spoločnosti DTSE Slovakia, míľnikoch jej rozvoja, ako aj o výzvach, ktorým toto centrum v súčasnosti čelí.

Kedy vznikla spoločnosť Deutsche Telekom Services Europe Slovakia?

DTSE Slovakia vznikla ako malé centrum poskytovaných služieb pre materskú spoločnosť Deutsche Telekom v roku 2009. Bratislava bola v tom čase veľmi populárnou destináciou pre také centrá, a to vďaka dostupnej a cenovo efektívnejšej kvalifikovanej pracovnej sile, ako aj geografickej a kultúrnej blízkosti. Jej zamestnanci poskytovali materskej spoločnosti základné a podporné služby v oblasti účtovníctva a financií.

V priebehu nasledujúcich rokov, počas ktorých tento región preukázal svoj potenciál a trh centier rástol, postupne naša spoločnosť získavala nové kompetencie vrátane tých komplexnejších. Rozšíril sa aj okruh klientov, ktorým sme začali poskytovať služby. Pribudli národné telekomunikačné spoločnosti skupiny DT v Európe, napríklad T-Mobile CZ, Slovak Telekom, T-Mobile Polska či Magyar Telekom.

Na akých projektoch v tom čase DTSE Slovakia pracovala?

Náš tím v Bratislave zohral významnú úlohu vo veľkom projekte konsolidácie ERP (enterprise resourse planning) systémov v skupine. Začal sa v roku 2013 a úspešne ukončený v roku 2022.

ERP programy sú, zjednodušené povedané, účtovné programy, ktoré používajú národné spoločnosti na zaznamenávanie všetkých svojich transakcií. Tieto programy sa však výrazne líšili, pretože odrážali napríklad rozdielnu legislatívu v jednotlivých krajinách. Deutsche Telekom sa rozhodol nahradiť ich jediným účtovným programom, One.ERP, aby tak proces a náklady na zaznamenávanie a konsolidáciu transakcií boli efektívnejšie a transparentnejšie.

Bol to dlhodobý program, ktorý nám pomohlo budovať ďalšie kompetencie, získavať nové vedomosti a zručnosti a zamestnávať aj iný typ expertov a takto podporovať ďalšiu štandardizáciu v skupine DT.

Kedy ste expandovali do Košíc?

Po tom, čo naša skupina už mala nejaké aktivity v Košiciach, v roku 2017 tu vznikla naša pobočka. Dnes máme približne 600 zamestnancov v Bratislave a približne 300 v Košiciach.

Bol to tiež rok, keď ste odštartovali transformáciu DTSE Slovakia. Čo tento proces zahŕňal?

Jedným z kľúčových bodov, na ktorých sme našu transformáciu postavili, bolo, že sme pochopili, že napriek rozsiahlej digitalizácii a automatizácii podnikanie v sektore centier poskytovaných služieb je stále o ľuďoch.

Začali sme intenzívne a štruktúrovane investovať do ľudí ako aj leadershipu, teda schopnosti viesť iných ľudí, pretože sme si uvedomili prepojenie medzi týmito faktormi a firemnou kultúrou. Podľa môjho názoru je práve firemná kultúra jedným z najdôležitejších prvkov transformácie danej spoločnosti. Leadership by mal byť vyslancom tejto kultúry a to bol aj náš prípad. Aj keď činnosti, ktoré naši zamestnanci vykonávajú, sú digitálne činnosti vykonávané na technológiách, stále je to ľudská práca. A zostane to tak aj v budúcnosti, samozrejme s vyšším stupňom digitalizácie a automatizácie.

Pred transformáciou bol rast našej spoločnosti skôr organický a nie taký koordinovaný. Následkom toho sme zápasili s rôznymi situáciami, ktoré neboli ani v prospech nášho biznisu a ani klientov. Preto sme našu spoločnosť a jej procesy reštrukturalizovali, spustili rozsiahlu digitalizáciu a zlepšili vnútropodnikové procesy. Keďže sa nám v tom období končila nájomná zmluva, presťahovali sme sa do nových priestorov a investovali aj do fyzickej infraštruktúry.

Aký bol výsledok transformácie?