Vo februári v priemysle zabrali najmä hutníci a automobilky

Nálada v domácom priemysle ostáva nízka.

BRATISLAVA. K rastu spracovateľského priemyslu vo februári významne prispeli najmä hutnícky a automobilový priemysel.

Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o februárovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad.

"Jemne vyššiu produkciu v porovnaní s úvodom roka však zaznamenali aj potravinári, drevári, textilný a odevný priemysel, nábytkári, výrobcovia gumy, plastov a stavebných materiálov, či výrobcovia elektrických zariadení iných ako spotrebná elektronika," priblížil analytik. K zmierneniu medziročného poklesu priemyslu vo februári podľa neho prispela aj domáca energetika.

Nálada v domácom priemysle podľa Koršňáka však ostáva nízka.

"Stabilizácia energetického šoku a postupné zotavenie externého dopytu by však mali smerom k záveru roka pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa postupne mal ´vyhrabať´ z červených čísel. V medziročnom porovnaní bude od jari čísla priemyslu vylepšovať i bázicky efekt v energetike, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce," myslí si analytik.

Problémy automobilového priemyslu by podľa jeho slov aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky.

"Dočasne by pritom mohli produkciu znižovať aj prípravy automobiliek na novú produkciu, ktorej pozitívne efekty by sa mohli naopak pozitívne prejavovať od druhej polovice roka," dodal Koršňák.

"Smerom nadol bude aj v ďalších mesiacoch produkcia našich priemyselníkov ťahaná slabším zahraničným dopytom a narušením dodávateľských reťazcov, ktoré je spôsobené vojnou na Ukrajine. Vysoká inflácia spôsobuje pokles kúpyschopnosti a spotreby domácností, čo znamená nižší dopyt po výrobkoch, nižšiu priemyselnú produkciu a pokles ekonomického rastu. Prvý polrok tohto roka bude preto pre našich priemyselníkov ešte náročným obdobím," doplnila Jana Glasová, analytička 365.bank.

Počas 2. polroka by ale mohol byť podľa nej slovenský priemysel podporený zlepšovaním ekonomického prostredia a zotavením zahraničného dopytu.

"Dlhé obdobie bol priemysel negatívne zasiahnutý extrémne vysokými cenami energií, ktoré v lete 2022 dosahovali rekordné úrovne. V súčasnosti už ale energie zlacneli, tak aj tlak na priemyselníkov je miernejší," uzavrela Glasová.

Štatistický úrad informoval, že priemyselná produkcia vo februári 2023 medziročne poklesla o 4,7 percenta. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 2,3 percenta.