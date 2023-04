Prečo bitcoin opäť prudko stúpa? Investori sa prestávajú báť, že padne

Najstaršia kryptomena sa vezie na nedôvere k odolnosti tradičných bánk.

Bitcoin opäť naberá dych, tento týždeň sa jeho cena prehupla nad hranicu 30-tisíc dolárov. Je to takmer dvojnásobok oproti lanskému novembru, hoci ďaleko za vrcholom spred dvoch rokov, keď sa bitcoin na burze predával za bezmála 69-tisíc dolárov.

Stúpajúci trend z tohto roka je zatiaľ jednoznačný. Kryptomena v marci vzrástla o 23 percent a od začiatku roka o viac ako 80 percent. V raste pokračujú aj ďalšie digitálne meny. Druhá najväčšia kryptomena ethereum sa obchoduje okolo úrovne 1900 dolárov a od začiatku roka stúpla o 60 percent.

„Bitcoin sa začal správať ako virtuálne zlato, ktoré má uchovávať hodnotu,“ mieni analytik spoločnosti Portu Marek Malina.

Rastie na nedôvere

Dôvody opätovnej príťažlivosti kryptomien u investorov súvisia s problémami v tradičnom bankovom sektore, ale aj s uťahovaním uvoľnenej menovej politiky centrálnych bánk.

V tomto roku už skrachovalo niekoľko stredne veľkých bánk v USA, predovšetkým Silicon Valley Bank, ale aj švajčiarska Credit Suisse.

Podľa hlavného ekonóma českej Trinity Bank Lukáša Kovandu by prípadné ďalšie pády európskych a amerických bánk mohli podrývať dôveru verejnosti v tradičné bankovníctvo a meny ako americký dolár. To by mohlo bitcoin ešte viac posilniť.