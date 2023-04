Česi prišli na Slovensko robiť biznis. Prepadli a zanechali za sebou dlhy

Pekáreň Crocus mala na bratislavskom trhu veľké plány.

Prišli potichu, pomerne výrazne expandovali a teraz potichu po desiatich rokoch odchádzajú. Česká pekárenská sieť Crocus opúšťa bratislavský trh v dlhoch. Sama sa obrátila na súdy a požiadala o vyhlásenie konkurzu.

Svojho času pritom patrila medzi najvýraznejšie rastúce pekárenské siete v slovenskom hlavnom meste. Zlom v jej hospodárení nastal v pandemickom roku 2020, keď sa prepadla do výraznej straty. A z nej sa už nedokázala vymotať.

Z Brna do Bratislavy

Pekárenská skupina Crocus začala svoju históriu písať v Brne v roku 1997. V mnohých ohľadoch išlo o klasický podnikateľský príbeh. Z malej pekárne stane postupne stala veľká sieť.

„Začínali sme s jednou malou pecou a obchodom. Postupne sme sa rozširovali, ale naša vízia zostala rovnaká. Od začiatku kladieme na prvé miesto kvalitu našich výrobkov,“ píše sa na webstránke Crocusu.

Kým väčšina firiem expanduje do iných miest na domácom trhu, Crocus si to namieril do zahraničia. Pre svoj ďalší plánovaný rast si vybral Bratislavu. V júni 2011 vznikla firma Crocus SK.