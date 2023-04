Slovenská firma riadi osvetlenie Izraela

Závod Volkswagen, predajne Tesco aj viac než 225 miest a obcí po celom Izraeli dokážu ušetriť na účtoch za energie 35 až 40 percent ročne. Pomáha im v tom inteligentné riadenie osvetlenia, ktoré podľa potreby svetlo v budovách či uliciach stlmí alebo zintenzívni.

Za touto inovatívnou technológiou je slovenská firma SEAK. Ich systém riadi približne 800-tisíc svetiel po celom svete a postupne presahuje aj do elektromobility. Prešovčania svojimi produktami zaujali aj odbornú porotu biznisovej ceny FéliX, ktorá ich vlani ocenila ako firmu pre budúce generácie.

Čo sa odvtedy zmenilo a vidia stále potenciál na rast?

Odchod do zahraničia ich neláka

Cenu si spoločnosť odniesla za riešenia zamerané na úsporu energií a čistú mobilitu. Pod vedením riaditeľa Heliodora Macka sa im darí expandovať na nové trhy, ale aj do nových technológií v oblasti elektromobility.

„V tomto roku nás čaká niekoľko veľkých projektov. Aktuálne sme v 16 krajinách, ale chceli by sme vstúpiť na viaceré nové trhy, napríklad Gruzínsko,“ prezrádza Macko.

Heliodor Macko: Mestá a obce môžu ušetriť viac ako tretinu nákladov na elektrinu. (zdroj: SEAK)

Zisk ocenenia a publicita im umožnili otvoriť intenzívnejšiu diskusiu o dôležitých témach, ktorým sa venujú.

„Viac ľudí si uvedomilo, čo je to inteligentné osvetlenie, na čo je dobré, že sa oplatí a má zmysel zamýšľať sa aj nad budovaním infraštruktúry pre elektromobily,“ hovorí Macko.

V podnikateľskom prostredí šéf SEAK cíti istú skepsu, napriek tomu o odchode do zahraničia neuvažovali. Jednak nie je možné premiestniť všetkých zamestnancov, ktorí tu majú rodinu a zázemie. Tiež sa obáva, či by bol schopný v zahraničí vytvoriť rovnako dobrý tím. Šikovní ľudia sú podľa neho prednosťou Slovenska.

„Bolo by dobré, keby sme okrem nich mali aj lepšie podmienky na podnikanie. Nám podnikateľom by sa žilo ľahšie a mohli by sme ľudí lepšie ohodnotiť,“ dodáva Heliodor Macko.

Podnikanie Slovákov stále láka

„I keď biznis u nás čelí rôznym objektívnym ťažkostiam, stále nájdeme množstvo ľudí, ktorí rozbiehajú niečo nové a často aj inovatívne,“ hovorí Roman Jazudek, tímlíder B2B marketingovej komunikácie Slovenskej sporiteľne.

Zdá sa, že ani pandémia nemala veľký vplyv na zakladanie firiem. Vlani ich vzniklo 20 381, čo je o vyše 700 viac v porovnaní s rokom 2021. Dramaticky sa nezmenil ani počet zaniknutých spoločností, ak nepočítame administratívny výmaz podnikov.

Dobrou správou je, že od februára 2023 sa dá založiť s.r.o. ešte jednoduchšie a rýchlejšie. Stačí vyplniť elektronický formulár na vytvorenie spoločenskej zmluvy, uložiť si ho a následne elektronicky podať návrh na zápis do obchodného registra.

Rekordný bol záujem o živnostenské oprávnenia. Minulý rok ich vydali najviac za poslednú dekádu, presne 56 049.

Atraktívny pre začiatok podnikania je maloobchod, ktorému sa v náročnej makroekonomickej situácii darí. Štatistický úrad hovorí o medziročnom raste tržieb o 4,3 percenta aj po zohľadnení inflácie.

(zdroj: unsplash.com)

Reštart zažívajú ubytovacie zariadenia. S opätovným záujmom o cestovanie ich tržby vzrástli dvojnásobne, hoci úroveň roka 2019 ešte v roku 2022 nedosiahli. Reštauráciám a pohostinstvám aj napriek inflácii medziročne vzrástli tržby takmer o pätinu.

Návrat do kamenných predajní sa prejavil na očakávanej korekcii tržieb v sektore e-commerce. Medziročný pokles o 13 percent síce mnohých majiteľov e-shopov nepotešil, odborníkov však neznepokojil. Sektor bude naďalej celosvetovo rásť.

„Online nakupovanie má potenciál tvoriť signifikantné podiely na maloobchodnom predaji, v niektorých krajinách až dvojciferné. Rozvoj a využitie nových technológií, ako virtuálna realita, drony, omnikanálový prístup môže byť rozhodujúcim faktorom pri určovaní budúcich víťazov a porazených,“ hovorí Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

(zdroj: unsplash.com)

Všimli si tých, ktorí zostali

Príbehy úspešných slovenských firiem sú dôkazom, že dobré nápady sa dajú pretaviť na konkurencieschopný svetový biznis aj na malom trhu. Myslí si to aj Slovenská sporiteľňa a magazín INDEX, vyhlasovatelia ceny FéliX Business Award.

Už tretíkrát ocenia spoločnosti, ktoré prispievajú k vytváraniu obrazu Slovenska ako modernej krajiny. Biznis ceny FéliX udeľujú v piatich kategóriách, ktoré majú v rôznej podobe namiešané tri kľúčové aspekty: silný biznisový príbeh, prístup k inováciám a spoločenská zodpovednosť.

„Hodnotíme nielen ich doterajší prínos, ale všímame si aj pripravenosť a konkurenčnú výhodu do budúcnosti. Osobitnú pozornosť venujeme rodinným firmám a samosprávam, ktoré v iných oceneniach zatiaľ nenájdeme,” vysvetľuje Branislav Benčat, šéfredaktor magazínu INDEX.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasujú INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny. Cena sa udeľuje v týchto kategóriách: Excelentný biznis príbeh

Výnimočný rodinný biznis

Biznis pre budúce generácie

Samospráva pre budúce generácie

Cena Slovenskej sporiteľne za verejné dobro

Zvíťaziť nie je jednoduché

„Na výhru je nutné uspieť v silnej konkurencii, čo sa potvrdilo doteraz v každom z ročníkov. Firma musí prejsť prísnymi vstupnými kritériami a následne detailným posudzovaním a sitom,“ vysvetľuje Benčat.

Pre prvú fázu posudzovania zvolili hybridný model. Pozostáva z transparentných „tvrdých“ kritérií ako EBITDA, rast tržieb či zadlženosť, a dátovo ťažšie merateľných parametrov, napríklad etickosť podnikania, prístup k zamestnancom aj kandidátom, environmentálne aktivity či proces medzigeneračnej zmeny.

Do tejto fázy sa intenzívne zapojila spoločnosť KPMG ako odborný partner ocenenia.

„Pomáha nám s vyladením objektívnych hodnotiacich kritérií nominovaných firiem a na základe zberu a vyhodnotenia dát z nich zostavuje rebríček. Následne spolu s ďalšími partnermi preverujú firmy vybrané na finálny shortlist,“ opisuje spoluprácu Benčat.

O víťazoch v každej z piatich kategórií napokon rozhoduje nezávislá porota zložená z 15 odborníkov. Zapojením expertov z rôznych oblastí sa organizátori snažia o maximálnu možnú transparentnosť ocenenia.

„Keď sledujeme zanietenú debatu porotcov pri každej kategórii, je jasné, že úprimne hľadajú pomyselné vzory, ktoré dokážu byť inšpiráciou a popri náročnom biznise zostávajú ľudskí a autentickí,“ prezrádza Jazudek.

Víťazi FéliX Business Award 2022 (zdroj: SME Creative)

Slovenský biznis na svetovej úrovni

Cena FéliX má ambíciu stať sa rešpektovaným ocenením, ktorého víťazi budú reprezentovať to najlepšie, čo v biznise a v samosprávach na Slovensku vzniká.

„Chceme tiež spájať šikovných ľudí a vytvárať priestor pre networking. Okolo ceny FéliX už postupne vzniká zaujímavá komunita,“ hovorí Roman Jazudek, tímlíder B2B marketingovej komunikácie Slovenskej sporiteľne.

Význam takýchto ocenení podľa šéfredaktora INDEXu rastie, najmä keď slovo podnikateľ kvôli rôznym kauzám roky strácalo v očiach verejnosti hodnotu.

„Bol by som rád, ak by jedným z efektov ocenenia bolo upevnenie zmýšľania o podnikateľoch ako o ľuďoch, ktorí vytvárajú hodnoty a výborné výsledky dosiahli vďaka tvrdej práci, kreativite a tímom, ktoré okolo seba vytvorili,“ konštatuje Branislav Benčat.

