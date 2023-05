Trnava našla recept na cyklocesty. Začala parkovaním a požičiavaním bicyklov

Separované cyklocesty sa stavajú málo, samosprávy sú závislé od dotácií a eurofondov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Krátko predpoludním v pracovný deň v Trnave veľa cyklistov nevidíme. Stretávame zväčša starších ľudí, lebo mladší sú v práci či v škole. Vidíme však pomerne veľa cyklociest, elektrických a zdieľaných bicyklov či stojanov na zaparkovanie dvojkolesových dopravných prostriedkov.

O to pri podpore cyklodopravy v mestách vlastne ide. Vytvoriť priestor, kde sa cyklisti môžu bezpečne pohybovať, kde si bicykel požičať a kde ho odstaviť. Ľudia si potom začnú uvedomovať, že bicyklom sa do práce zo sídliska do centra dostanú za 15 minút. Je to síce o pár minút viac, než keby jazdili autom, ale vyhnú sa problémom s hľadaním a platením parkovania.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mestá vyháňajú autá z centra. Parkovanie zdražie v Košiciach, Trenčíne aj Mikuláši Čítajte

Na toto "poštuchovanie" stavila Trnava pri budovaní cyklistickej infraštruktúry pred niekoľkými rokmi pod vedením primátora a cyklonadšenca Petra Bročku. K tomu pridala obmedzovanie motoristov a výsledok sa dostavil. Počet cyklistov v meste výrazne rastie.

"Podľa údajov z elektronických sčítačov vlani jazdilo na bicykloch o 18 percent viac ľudí než roku 2021," vyratúva expert na cyklodopravu z trnavského mestského úradu Peter Rozsár.

V článku sa dozviete: Ako motivovať ľudí, aby presadli z áut na bicykle?

Koľko cyklotrás majú krajské mestá?

Ako funguje cyklodoprava v Utrechte a Trnave?

Čo bráni pri výstavbe nových cyklociest?

Prečo sú dôležité parkoviská a stojany?

Ako sa dajú využívať dáta v cyklodoprave?

Motivovať aj demotivovať treba systematicky

Ako jedna z motivácií v Trnave zafungoval prenájom mestských bicyklov za 30 eur na jeden rok. "Je o ne veľký záujem," hovorí Rozsár s tým, že k súčasným 170 bicyklom chcú v tomto roku pridať ďalších 250.

Článok nájdete v májovom čísle magazínu INDEX. Výhodne si ho predplaťte. (zdroj: Maňo Štrauch)

Záujem vidíme na vlastné oči. Počas nášho rozhovoru za cykloexpertom mieri obyvateľka mesta a pýta sa ho, kedy prídu ďalšie bicykle. Okrem prenájmu mestských bicyklov pritom v Trnave funguje aj komerčný bikesharing. V systéme je 129 elektrobicyklov.