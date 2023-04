Sonda do hlavy Buffetta: Cúva z Ázie, bitcoin je hlúposť a Apple jedinečný

Investorský mág tvrdí, že bankári by mali byť potrestaní.

Mnohí novinári by okamžite siahli po možnosti vyspovedať miliardára a známeho investora Warrena Buffetta. Toto privilégium však už dvadsať rokov patrí moderátorke americkej televízie CNBC Becky Quick.

Pred pár dňami so šéfom investičného konglomerátu Berkshire Hathaway spravila takmer trojhodinový rozhovor. Výsledkom je pomerne detailná sonda do hlavy Warrena Buffetta.

Investorský mág v rozhovore napríklad priznal, že prikupoval akcie japonských firiem Itochu, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo a Marubeni. V ekonomike ostrovného štátu majú tradičné miesto, poskytujú široké spektrum služieb od energií až po potravinárstvo.

V rozsiahlom interview odzneli aj ďalšie zaujímavé investičné myšlienky, týkajúce sa čipovej spoločnosti TSMC, budúcnosti firmy Apple, čínskej automobilky BYD, bánk a AI chatbota ChatGPT.

1. Prečo banky robia zámerne hlúpe veci?

Veštec z Omahy, ako Warrena Buffetta prezývajú, tvrdí, že americké banky sú v bezpečí a v prípade problémov ich zachráni centrálna banka. Potvrdzujú to aj finančné reporty za prvý kvartál tohto roka, ktoré ukazujú, že banky ťažia z úrokových výnosov.

Buffett má v súčasnosti akcie Bank of America, Citigroup a Ally Financial, odpredal však časť pozícií v Bank New York Mellon a U. S. Bancorp. Ako tvrdí, ľudia by nemali strácať dôveru v banky. Neodpustil sa však na ich adresu aj kritiku.

Bankári podľa neho majú stále silné nutkanie robiť chyby pri svojej snahe zarobiť. Lenže po čase ich špekulatívne obchody vždy vyplávajú na povrch: „Jeden bankár mi raz povedal: Neviem, prečo stále hľadáme nové spôsoby, ako prísť o peniaze, keď staré metódy fungujú dobre.“

Podľa Buffetta sa niekoľko bánk (neuviedol ich názvy) využilo kreatívne účtovníctvo, aby si umelo zvýšili zisky. Napríklad dlhopisy s dlhšou splatnosťou oceňovali nominálnou hodnotou namiesto toho, aby použili ich aktuálnu trhovú hodnotu, čím sa snažili skryť fakt, že ich hodnota klesla.