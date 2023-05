Pán horaliek: Nič lepšie ako Slovensko sme nenašli (rozhovor)

Poľský trh bude pre nás kľúčový, tvrdí majiteľ I.D.C. Holdingu Pavol Jakubec.

Najdôležitejšou firmou jeho podnikateľského impéria je I.D.C. Holding, výrobca horaliek a ďalších cukrovinkárskych produktov.

Pavol Jakubec však vlastní aj gumársku spoločnosť Vegum a megahotel Damian, ktorý vyrástol v stredisku Jasná v Demänovskej doline.

Ako hovorí, do odchodu do dôchodku mu zostáva päť rokov. Dovtedy chce stihnúť jeden developerský projekt. Zatiaľ pripravil fabriky v Seredi a Cíferi na expanziu. So sladkosťami sa pozerá najmä po Poľsku.

V rozhovore sa dočítate aj: Ako si spomína na obdobie privatizácie?

Odkiaľ mal vstupný kapitál na privatizáciu?

Prečo I.D.C. Holding dosiahol vlani rekordné výsledky?

Prečo skončil Vegum v strate?

Kedy bude otvorený hotel Damian Jasná?

Prečo sa ospravedlnil klientom Damianu?

Aké plány má do budúcnosti?

V kariére väčšiny najbohatších Slovákov sa vyskytuje bod, v ktorom im zarobil alebo výrazne pomohol biznis so štátom. Vo vašom prípade to tak nie je. Bol to zámer či náhoda, že so štátom neobchodujete?

V prvom rade je to nastavenie a filozofia. Nechcel som byť poplatný nijakej politickej strane v ktoromkoľvek období. Keď ste totiž poplatný nejakému štátnemu riadeniu, zväčša s ním robíte aj biznisy.

Spolu s mojím obchodným partnerom (Štefanom Kassayom – pozn. red.) sme si povedali, že budeme apolitickí. Na druhej strane, náš biznis sa týkal sladkostí a ako by sme v ňom mohli obchodovať so štátom?

Našimi produktmi sa síce dopĺňali štátne hmotné rezervy, ale išlo len o zanedbateľné množstvá polotovarov. Z toho vyplynulo aj to, že sme so štátom nikdy nemali konflikty.

Ale politikov ste poznali?

Keď sme pred tridsiatimi rokmi začínali, tak sme sa stretávali s politickými garnitúrami. Mnoho ľudí sme poznali, ale nemal som a ani doteraz nemám medzi politikmi kamarátov.

Možno to bola chyba, možno sme mohli viac prosperovať a mať aj nejaké východy. Najmä v deväťdesiatych rokoch ste mohli získať obrovské benefity v privatizácii. To sa nás však nikdy netýkalo, my sme všetko do poslednej koruny zaplatili načas.

Dokonca sme nikdy nedostali štátne dotácie. Raz sme pre ne boli malí, potom veľkí, alebo pôsobili v nesprávnom kraji. Prvú podporu sme dostali až teraz ako kompenzáciu zvýšených cien energií.

Ako ste vnímali, že na trhu pôsobili podnikatelia, ktorí systém „štátnej podpory“ využívali viac?

To je ich vec. Nás to nikdy nezaujímalo. Keď si pomohli, nezávidel som im.

Ľudí na ministerstvách sme nepoznali

Seredské pečivárne a trnavskú čokoládovňu ste začiatkom 90. rokov získali v privatizácii. Kto prišiel s myšlienkou, že poďme do toho?