Gumárenský kráľ predal impérium. A vytvoril nové (príbeh Štefana Rosinu)

Podnikateľ patrí medzi najvplyvnejších slovenských priemyselníkov.

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia prebieha v rodine Rosinovcov generačný spor. Proti sebe stoja dvaja Štefanovia. Kým ten starší má za sebou niekoľko desaťročí práce v púchovských gumárňach, mladší je vo firme „len desaťročie“.

Napriek tomu verí, že jeho nápady môžu tradičnú značku Matador posunúť vpred tak, aby prežila a ďalej rástla. Reálne však hrozí, že opustí rodinný podnik a vydá sa svojou cestou. Otec Štefan Rosina napokon ustúpi a uvoľní cestu svojmu synovi.

Štefan Rosina.

Tento moment je v jeho ďalšom smerovaní zásadný. V ďalších rokoch sa ukáže, že mal dobrý obchodný inštinkt. Aj vďaka tomu sa v súčasnosti zaraďuje medzi najbohatších a najvplyvnejších Slovákov.

Biznisový príbeh Štefana Rosinu sledujeme v ďalšej časti seriálu Magnáti.

Privatizácia s odpustenou miliardou

Otec Štefan Rosina začínal v púchovských Gumárňach 1. mája po maturite v roku 1954 ako technológ. V nasledujúcich troch dekádach prešiel v podniku viacerými funkciami, v roku 1982 sa stal jeho riaditeľom.

O dva roky do fabriky nastúpil jeho syn. Absolvent Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave však nesmeroval do kancelárie, ale do výroby.

Bola za tým vraj finančná motivácia. „Chcel som si zarobiť peniaze. Mladý inžinier mal vtedy nástupný plat iba 1800 korún, z toho by som rodinu neuživil,“ spomínal Štefan Rosina v roku 2007 pre denník SME s tým, že ako robotník zarobil šesťtisíc korún mesačne.

Štefan Rosina stojí na čele skupiny Matador už vyše dve desaťročia. (zdroj: TASR)

Podobne ako jeho otec postupne prechádzal rôznymi pozíciami. V roku 1989 sa stal vedúcim odboru výstavby.

Nežná revolúcia do mnohých socialistických podnikov priniesla zemetrasenie sprevádzané zmenou riaditeľov. Štefan Rosina starší však svoju pozíciu obhájil.

Spolu s ďalšími manažérmi rozbehol transformáciu štátneho podniku na akciovú spoločnosť. Vytvoril si tak priestor na to, aby ho sprivatizoval s tým, že manažment získal vyše 70 percent akcií.